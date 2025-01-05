這樣排便最危險！醫生提醒罹癌風險增　死亡率、心血管疾病率俱升

大便頻率是否正常，是身體健康的指標，但並非很多人知道何謂「正常大便」狀況。台灣1名胃腸肝膽科醫生表示，不時有民眾詢問其自身排便習慣是否健康，他指出根據研究，最危險族群是沒有每天排便兼排出軟便人士，其死亡率、心血管疾病和罹癌的風險都增加，其次則是排出硬便人士，相信和飲食習慣、腸胃道機能、情緒和日常活動量有關係。



沒有每天排便兼排出軟便人士，死亡率、心血管疾病和罹癌的風險倍增，其次則是排出硬便人士。（示意圖/gettyimages）

最標準情況是每天排出正常便便

胃腸肝膽科醫師錢政弘在其facebook專頁表示，不少人經常詢問2個問題，分別是「我每次吃完東西就想去大號，這會不會有問題？」、「我兩、三天上一次大號，這算正常嗎？」。錢醫生引用1篇2022年研究報告，將大便型態分成三類，鬆軟糊狀即是「軟便」、長條則是正常情況，小顆硬塊屬於硬便，最標準的情況就是每天上一次廁所，排出正常大便。

常排軟便死亡率增

研究追蹤14,574位成年美國人，平均追蹤7.6年，統計發現每周排便4次軟便 , 死亡率多1.78倍，心血管疾病多2.3倍，癌症多2.4倍；每天有1次軟便，死亡率多1.3倍，但每天有多次軟便，則沒有增加風險。硬便方面，每周4次硬便，死亡率多1.5倍，但沒有增加癌症或心血管疾病，每天有1次硬便，心血管疾病多2倍，每天有多次硬便，亦沒有增加風險。

胃腸肝膽科醫師錢政弘指出，影響排便次數或形狀的原因眾多。（facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」圖片）

排不出便便寧多幾次也不要太用力

換言之，只要每天多次排便，不管是軟是硬，都沒有增加疾病風險，最危險的族群是沒有每天排便兼排出軟便人士，死亡率、心血管疾病和罹癌風險同樣增加，其次則是排出硬便人士。每天排出硬便人士，注意患上心臟病風險，排不出來時寧願去多幾次，但要避免過於用力。

錢醫生指出，影響排便次數或形狀的原因眾多，包括飲食習慣、腸胃道機能、情緒和日常活動量，如果大便偏軟或偏硬，很大原因是腸道菌相失衡引起，連帶引起各個器官慢性發炎和免疫失調，包括腸躁症、心臟病、糖尿病、肥胖、脂肪性肝炎、巴金森氏症、阿茲海默症。

（facebook專頁「錢政弘 胃腸肝膽科醫師」）