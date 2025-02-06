男藝人搭港鐵八達通出唔到閘？急去服務中心求助　職員揭笑爆真相

今時今日一機在手，令到不少人變得更加繁忙，有時埋首看手機更會「掛萬漏一」。經常擔任主持的男藝人嚴崇天近日在網上分享趣事，指日前乘搭港鐵期間使用手機，去到閘機卻發現無法使用八達通出閘，於是前往客戶服務中心排隊，雖然較趕時間，但仍耐心地守秩序輪候，其後向職員表示「唔知點解張八達通出唔到閘」，但職員微笑解釋「你已經出咗閘，呢度係閘外啦」，原來嚴崇天擺烏龍以為自己尚未出閘。



網民指嚴崇天的經歷「太搞笑」，但又表示明白其狀況，「真係試過出到閘扣埋錢，但係以為自己未出閘，然後再拍卡入閘」、「呢個好笑，好笑在我都試過」。



嚴崇天在網上分享自己擺烏龍經歷。（嚴崇天instagram圖片）

男藝人嚴崇天以為無法使用八達通出閘，於是前往客戶服務中心排隊求助，但職員微笑解釋「你已經出咗閘，呢度係閘外啦」。（示意圖/資料圖片）

誤以為八達通失靈無法出閘 職員道出真相

男藝人嚴崇天在Threads表示，早前乘搭港鐵「顧住用手機覆嘢」，離開車時誤以為八達通失靈而無法出閘，於是到客戶服務中心排隊。適逢現場多人排隊，嚴因較趕時間有點以比較焦急。

輪到嚴崇天時，他向職員表示不知何事無法使用張八達通出閘，職員愕然反問「先生，你出咗閘？」，嚴強調「我未出閘啊，我出唔到閘」，職員微笑「先生，我係話你已經出咗閘，呢度係閘外啦！」。

嚴崇天與唐詩詠合照。（嚴崇天instagram圖片）

網民笑爆︰入咗結界？

嚴崇天形容「唔知點解每次顧住用手機覆嘢就會出事，好憎自己」。許多網民笑言「入咗結界」、「呢個好笑」、「係咪鬼故嚟」、「我都試過一次，一模一樣情景」，更有網民提醒大家在街上切勿將所有心神放在手機上，免生意外。

（Threads）