8樓當6樓！烏龍業主裝修2年驚「單位是別人的」　真業主決定這樣

裝修了2年的單位竟然是別人的？內地有業主買了某新樓盤大廈的6樓單位，卻忘了要計算最低2層的示範單位，加上大樓內部指示混亂，升降機顯示8樓的層數，牆面上卻寫了「F6」、「601」，令人以為那是6樓，結果她把8樓的單位大肆裝修，卻不知道是別人的房子。



單位裝修2年期間，事主與8樓單位的業主也巧合地沒有去看過單位。直至近日物業管理通知，他們才知道裝修錯了房子，所幸8樓單位的業主「人很好」，在了解過事件因由後，同意與這位大意的業主換屋住，事件獲得解決。



內地有業主買了某新樓盤大廈的6樓的單位，竟弄錯樓層裝修了8樓的房子。（抖音影片截圖）

江蘇連雲港業主董女士於11月12日在網上發帖表示「裝（修）了兩年的房子，現在發現裝錯了！」，並上傳影片，指她本來買了大廈6樓的新單位，結果因為數錯樓層，安排裝修公司裝潢了樓上2層的單位，近日才從物業管理處得知「擺烏龍」。

業主拍片示樓層指示混亂

從董女士上傳的2段影片可見，大樓內部指示易生混亂，單位門口不見門牌號，卻都在大門處插了鎖匙。而來到升降機顯示8樓的層數，牆面上卻寫了「F6」、「601」，反而升降機顯示6樓的樓層，牆身卻寫上「5層」，而董女士並不清楚這是誰標記的。

升降機顯示8樓的層數，牆面上卻寫了「F6」、「601」。（抖音影片截圖）

升降機顯示8樓的層數，牆面上卻寫了「F6」、「601」。（抖音影片截圖）

據報，董女士當時在售樓部見到新盤模型就已經相當滿意，直接簽約買房，尚未實地考察就買下了6樓某單位。而大樓落成後，電梯一直處於停止運作狀態，最近才開始通電，因此只能靠行樓梯數樓層，「我們沒發現走錯了，因為電梯當時是停工的」。

意外數錯樓層

董女士當初買樓後就安排工人裝修，卻忘了要數最低層的2層示範單位，直接從3樓開始數6層，結果把8樓別人買的房子裝修，「下面有兩間門面房嘛，就是從有門的地方開始往上數6層，結果把人家8樓給裝了」。

升降機顯示6樓的樓層，牆身卻寫上「5層」。（抖音影片截圖）

由於董女士記得買的6樓單位大門有個網窗，她便叫裝修工人找該層有網窗的單位，沒想到這麼湊巧，8樓某單位大門也有個網窗，而且大門鎖匙就這麼插在了匙孔處，「他們去是剛巧了，8樓也那個窗戶的網」，所以施工團隊也不曾發現有問題。

而裝修的2年內，董女士都沒有到單位視察過，剛巧8樓的業主也沒有前往大樓打理新單位。直至近日物業管理處聯絡董女士，指她家在6樓，「裝修不應該這麼高」，之後才揭發弄出天大誤會。

董女士與8樓的屋主進行協商，決定交換房子。（抖音影片截圖）

董女士與8樓的屋主進行協商，決定交換房子。（抖音影片截圖）

2業主協商終同意互換單位

最終董女士與8樓的屋主進行協商，決定交換房子，已進行裝修的8樓單位將轉到董女士名下，而董女士的6樓單位則換給對方，不過後續簽約事宜仍需溝通，但董女士還是鬆了一口氣，「還好對方人很好，協商後，已同意換房」。

（綜合）