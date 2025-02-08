拎錯定專登？機場等行李「險被偷篋」　女童遭制止後咁做惹爭議

新年假期不少人都會外遊，但近日有從日本返港的網民發帖表示，於機場等候領取行李時，疑有人試圖偷走她的行李，所幸友人及時發現才沒造成損失。事主指出，疑似「偷行李」的女童被發現後，走向另1名女子，之後兩人沒有領取行李就離開，「佢哋兩個係拖手走咗冇拎行李」，提醒他人要小心。有網民留言分享行李險被陌生人取走類似經歷，呼籲其他網民提高警覺。



有從日本返港的網民發帖表示，於機場等候行李時，疑有人試圖偷走她的行李。（示意圖／GettyImages）

該名網民在社交平台Threads發帖抱怨，稱「今日喺機場差啲俾人偷咗個篋」。她表示日前從日本返港，抵港後並未急於從行李輸送帶上尋找行李篋，打算等待行李慢慢轉出來，故沒有於行李出口處等待。未幾卻聽到同行友人提醒，指發現1名陌生「細路女」取走了她的行李篋。

樓主曝2陌生女「可疑舉動」

樓主即時與友人上前了解情況，但對方卻迅速走開，「佢原本傾住電話，二話不說即刻走咗去」。樓主起先猜想對方或許「唔小心拎錯」，惟見對方之後與另1名女子站在一起，「個女人同細路女都係講普通話。佢哋根本唔係等篋，之後仲要走埋」。

樓主指是首次遇上這類事件，直言「真係好嬲」，又指「如果唔係我朋友醒目見到，我個篋應該無咗」，提醒其他網民要小心。

樓主指是首次遇上這類事件，直言「真係好嬲」。（《戀愛雖然麻煩但更討厭孤獨》劇照）

帖文引起網民熱議，還被截圖轉載至其他社交平台。有網民覺得可能只是拿錯行李，並提出質疑指「有咩人可以喺機場未出閘等行李處行嚟行去先？你攞完行李都要過海關喇！唔通自出自入咩？」，而樓主就回應「其實我都有諗過呢個問題，不過佢哋嘅行為真係好可疑」。亦有網民同意樓主猜測，並懷疑「用細路女係擋箭牌，就算俾人捉到都話係細路貪玩」。

網民分享類似經歷

另有網民就指偷行李的事件並不罕見，最好還是提高警覺，「飛機都有『機艙老鼠』偷嘢啦，落咗機喺行李帶偷嘢又有幾出奇」、「以前做航空公司行李部，其實好常見，好多機場老鼠，最後尾都係搞到航空公司賠」、「我朋友嘅朋友試過坐機鐵去機場，落車嘅時候先發現俾人偷咗行李，然後變咗去報警冇上機」、「我去日本都試過，係一對情侶，拎我個篋嗰個係男士，嗰對情侶好明顯係日本人。我拎返自己個篋之後，佢哋兩個係拖手走咗冇拎行李」。

有網民就建議增加行李篋辨識度，以減少被誤取的可能，「我個篋會有特別嘅篋套包住」、「所以咪喺其他平台見到唔少人話『人類就嚟要考慮訂造一個印有自己大頭相嘅篋嚟寄倉用』」。

（Threads）