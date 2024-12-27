聖誕長假期｜又見機場巴士塞爆行李篋　「輪椅位都堆兩層」引熱議

不少人會趁聖誕長假期去旅行，而近日正值外遊高峰期，網上出現多則帖文指機場巴士塞滿行李篋，早前甚至有網民乘搭龍運巴士時遇到一行50人拖着行李篋強行上車，並因行李架已放滿，而在座位上堆疊行李。而日前又有網民乘坐來往烏溪沙站及機場的龍運巴士A41P線時，發現車上「行李架滿哂，輪椅位都堆咗兩層篋」，就連車廂走道也被行李箱佔據了大半。



事件引起網民熱議，有人覺得是路線問題，「A41不斷加站，真係預咗變成咁」，但亦有人覺得是行李存放位置不足，「其實兩間巴士公司行李架都唔夠放」、「個行李架太細，睇都知唔夠一人擺一個喼」。



日前有網民乘坐來往烏溪沙站及機場的龍運巴士A41P線時，發現車上行李架全滿，連輪椅位都堆了兩層行李篋。（資料圖片）

有沙田街坊投稿到Facebook「沙田交通關注組 Shatin Transport」，指12月26日早上7時許乘坐龍運巴士A41P路線往機場方向時，發現車上「行李架滿哂，輪椅位都堆咗兩層篋」。

行李佔據輪椅位

從照片可見，當時巴士仍在沙田市區位置，下站將駛至沙田第一城，然而巴士上的行李架早已塞滿，就連放置輪椅的位置也被多個行李箱填滿，甚至向上疊了2、3層，有約半人高；至於車廂走道也被行李箱佔據了大半，僅餘下約供1人行走的空間。

照片中還可見，上車車門旁的架子亦不能「倖免」，本不應放置乘客雜物的地方，卻有人將大袋及小型行李篋放在上面；另有1名乘客握着扶手站在架旁，腳前也被人放置了數個行李箱。

巴士行李架已塞滿，連輪椅位也被多個行李箱填滿，甚至向上疊了2、3層，有約半人高；至於車廂走道也被行李箱佔據了大半，僅餘下約供1人行走的空間。（「沙田交通關注組 Shatin Transport」FB圖片）

帖文中還表示，聖誕長假期間出現行李塞滿機場巴士的情況「唔誇張（甚至係常態）」，又指「而且26/12已經比早兩日好。除此之外，有街坊話A41啲篋堆得仲多，唔少班次要企人」。

網民熱議：唔夠位

帖文引起網民熱議，有街坊不滿指「A41兜哂沙田大圍，啲喼唔高就假啦」、「A41不斷加站，真係預咗變成咁」、「回程時仲恐怖，機場已接近滿（指車內堆滿行李筮）」，也有人表示「有輪椅上車都唔知點搞」。

不過，有網民就認為每當長假多人外遊都會出現這種情況，與路線無關，反而是行李架空間不足的問題，「其實兩間巴士公司行李架都唔夠放，我諗要夠擺行李既話，起碼樓下半層都唔整座位先夠」、「A車機場線其實無得X客多行李，設計上行李架唔夠咁多客擺」、「個行李架太細，睇都知唔夠一人擺一個喼」，也有人指「A車講明可載行李，最X街就係嗰啲明明係正常巴士，啲X街一樣攞啲大行李上車」。

乘客可攜行李尺寸限制

根據龍運巴士網上資料，乘客須知中列明巴士乘客嚴禁攜帶總體積超過十分一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。至於A線及NA線的乘客，可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李及1件體積不超過56x36x23厘米（22x14x9吋）之手提行李登車。

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