巴士變旅遊巴？50遊客拖篋上車　層層疊塞爆車廂後續更狂：黐x線

巴士座位有限，行李擺放也要注意安全。有港女於網上發布相片，指乘搭龍運巴士時有一行50人遊客攜帶行李篋強行上車，但由於行李架已放滿行李篋，遊客於是把行李篋放在座位上堆高「層層疊」，結果巴士一轉彎就倒塌，直斥危險，「CXs（黐x線）遊客」。



網民看過相片震驚，「咁都得？」、「黐x線」、「正常應該要禁止佢哋上車」、「有問題應該報警。出事連累司機」；但也有網民認為無可厚非，「唔係用旅遊巴嗰種車底行李箱嘅做法又真係好難裝得晒，而家又多人出外個車長都冇計」、「其實行李架無位，咁放都係迫不得已」。



遊客把行李篋放在座位上堆高「層層疊」。（Threads）

50遊客拖篋強行上車

龍運巴士變旅遊巴？該港女12月23日（星期一）在Threads發布多張相片，指從機場總站前往青嶼幹線轉車站的龍運巴士上，有一行50人遊客攜帶行李篋強行上車，更把「層層疊」放在座位上，直斥「CXs遊客，成班人夾硬上車，仲要將啲篋放上嚟個座位上邊」。

行李篋放在多個座位上，一個疊一個堆高，甚至超過座位椅背高度，卻沒有繫緊固定位置。（Threads）

行李篋放在多個座位上，一個疊一個堆高，甚至超過座位椅背高度，卻沒有繫緊固定位置。（Threads）

行李篋放在多個座位上，一個疊一個堆高，甚至超過座位椅背高度，卻沒有繫緊固定位置。（Threads）

從相片見到，巴士上行李架已放滿行李篋，遊客於是把行李篋放在多個座位上，一個疊一個堆高，甚至超過座位椅背高度，卻沒有繫緊固定位置，而「層層疊」後方還坐有乘客。相片又見到，部份行李篋阻塞走廊通道，多名疑似遊客站滿中間車門位置。

部份行李篋阻塞走廊通道，多名疑似遊客站滿中間車門位置。（Threads）

行李層層疊高一度倒塌

樓主補充，由於行李篋疊高，巴士行走時發生「驚險」事件，「巴士一轉彎，已經有幾個篋跌左落嚟」，感嘆「我明佢哋都好想上車，但咁樣放啲行李疊晒喺到其實係好危險。唔好話佢都係想上車，冇位都要咁放，有人受傷邊個人負責？」。

網民：好危險

事件引來網民熱議，直指「好危險」，「咁都得？」、「黐x線」、「佢哋安全意識好低，有問題應該報警。出事連累司機」、「巴士有限制乘客及行李數量，呢個係關乎行車安全嘅問題，如果任由超出上限嘅乘客及行李上車，司機有權請乘客帶同行李落車轉乘下一班車」、「咁樣擺真係好危險，正常擺到呢個level，係唔應該安排行李上車㗎喇」、「一剎車就刺激囉」、「影響行車安全，司機有權拒絕開車」。

事件引來網民熱議，有人直指「好危險」。（Threads）

但也有網民認為無可厚非，「唔係用旅遊巴嗰種車底行李箱嘅做法又真係好難裝得晒，而家又多人出外個車長都冇計」、「其實行李架無位，咁放都係迫不得已」、「如果你話行李架已經全部跟規舉豎直砌滿晒，又真係無可厚非喎」。

乘客可攜行李尺寸限制

根據龍運巴士網上資料，乘客須知中列明巴士乘客嚴禁攜帶總體積超過十分一立方米、總重量超逾5公斤或含危險性或厭惡性之物件上車，而該物件不得佔用座位及不得放置在巴士的通道或樓梯上。至於A線及NA線的乘客，可攜帶1件體積不超過71x56x26厘米（28x22x10吋）之行李及1件體積不超過56x36x23厘米（22x14x9吋）之手提行李登車。