細思極恐│親戚派利是　女子拆開驚見1物嚇呆：天呐　原因極心寒？

【利是／利市／蛇年2025／細思極恐】農曆新年收到利是未必是好事？有內地女於小紅書發文，指她幫年幼女兒拆開親戚派的「紅包（利是）」，發現除了100人民幣（約110港元），竟然還附有「頭髮」，不解意思，驚慌直呼「天呐」。



網民看後議論紛紛，有人推測送「頭髮」恐怖原因，「借命的，一借就是讓你的命數燒光的那種」；也有網民認為可能是親戚送錯，毋須多慮，「打電話直接問，別自己猜，浪費心力」。樓主之後更新帖文，拆解頭髮「真相」，竟然是樣這東西。



農曆新年收到利是要小心看清。（示意圖）

親戚派利是 拆開藏100人民幣及碎髮

收到利是必須小心看清。有內地女於小紅書以「天呐」為題發文表示，她幫年幼女兒拆開親戚送的利是，發現裏面除了有100人民幣，還有一些碎髮，不解原因，遂發文求助。

有內地女於小紅書以「天呐」為題發文表示，她幫年幼女兒拆開親戚送的利是，發現裏面除了有100人民幣，還有一些碎髮。（小紅書）

網民齊估原因：細思極恐

帖文引來網民熱議，有人推測送「頭髮」恐怖原因，「我媽媽是廣東的，說這種錢是借命的，一借就是讓你的命數燒光的那種，我每次拿紅包都是當著親戚的面倒出來，不看有對少錢，就看裡面有沒有什麼東西」。

也有網民認為可能是親戚送錯，毋須多慮，「可能是髮菜（與「發財」讀音相似）」、「應該只是胎髮紅包拿錯了吧」、「是不是剪了胎髮裝起來保存然後忘記了又把這個紅包袋拿出來用」、「我兩個小孩的胎髮我也是剪了放紅包袋裏，後面我到處找不到，估計也是送出去了，你不說我真的想不起來」、「我覺得最有可能是勤儉節約的老人家迴圈使用紅包，然後剛好這個紅包裝過她孫子孫女的胎髮或者啥，應該沒有這麼誇張的意思啦」、「打電話直接問，別自己猜，浪費心力」、「如果你實在是怕就拿去寺廟把這個紅包捐了就行」。

樓主於小紅書公開事件。（小紅書）

樓主於小紅書公開事件。（小紅書）

樓主之後更新帖文回應，指已把利是交予父母，「我爸媽也嚇了一跳」。她表示，這利是是親戚給予，內裏的碎髮是「真真實實的是頭髮」，並非髮菜，但不知是否「胎髮」；惟樓主補充，對方家中沒有小孩，一直想要小孩也沒懷上，「因為他家沒有小寶寶，她家兒媳婦一直要寶寶都沒要上，所以我不由得我多想跟擔心。

樓主又說，這親戚居於香港，「現在目測他們已經回去了，昨晚我媽媽去他們家更親的親戚家裏找，但也沒在家，出去玩了，剛剛也打電話給我媽了，他說現在只能等晚一點再去看看，問清楚」。

樓主另強調，今次是真實事件，並非引流，「我比大家更想要知道他為什麼要給我女兒這個紅包裏面包着頭髮，有心無心，我也會問清楚因為這個是關於我女兒的，所以我更擔心，着急這個紅包給的到底是什麼意思，看看這個紅包要怎麼處理，現在沒辦法，只能等」。

樓主強調，今次是真實事件，並非引流。（小紅書）

真相原來是這樣？

事隔2天，樓主再發帖文，指已聯繫到相關親戚，對方稱利是裏面的是「老爺的鬍子（老爺是我們潮州普寧這邊的神明）」，「是他去剪老爺的鬍子來保佑他兒媳婦生個小孩，然後拿紅包拿錯給我女兒了。現在誤會解開了，再次謝謝各位網友的關心」。

不過網民認為樓主仍要小心處理這利是，「三個字，我不信，既然他們（親戚）不承認，你們就按照自己的辦法處理一下，找懂得人處理，關乎到孩子的運氣和性命，管他們家因為啥，都不可以大意，否則要毀終生的」。