旺角捉賊大戰！2男女涉7-11偷$XXX貨被休班警制服　港男：嚇死人

眼前突然上演捉賊大戰，「咪話唔驚」！有港男於旺角目擊有女子疑於7-11便利店盜竊，男店員追出店外捉賊，女子的男同黨嘗試幫忙逃脫，雙方拉扯之際，1名男便衣警員挺身而出將男同黨按在地上，港男大呼「嚇死人」、「有一剎那，以為自己喺電影場景入邊」。

警方回覆香港01查詢表示，2月4日晚7時52分收到報案，旺角砵蘭街近朗豪坊一間7-11便利店遇竊，警方到場前有休班警協助制服。警方到後場拘捕1名50歲男子及1名45歲女子，兩人涉盜竊店內價值共688元貨品，當中包括化妝棉、斜揹袋、止痛貼等。



有港男於旺角目擊有女子於7-11便利店盜竊，男店員追出店外捉賊，女子的男同黨嘗試幫忙逃脫，雙方拉扯之際，一名男便衣警員挺身而出將男同黨按在地上。（Threads圖片）

港男目擊捉賊：差啲撞埋嚟勁驚

該港男周二（4日）傍晚近8時於社交平台Threads發文憶述，當時他往旺角吃飯，一下車即見到有名7-11便利店男店員捉住1名女子。由於他戴着耳機聽音樂，聽不清兩人在說什麼，「拉扯之間差啲撞埋嚟勁驚」。

港男隨後得悉，男店員指女子「偷嘢」，女子的男同黨見狀立即扯着她幫忙逃脫，正當在人群中拉扯之際，1名男便衣警員即時衝出來「撳低」男同黨，吩咐店員報警，女子「話畀返錢」，但便衣警說「而家唔係畀唔畀錢嘅問題啦已經！」。港男驚魂未定大呼，「有一剎那，以為自己喺電影場景入邊，因為呢件事就發生喺你隔籬」。

港男目擊便利店盜竊案，大呼「嚇死人」、「有一剎那，以為自己喺電影場景入邊」。（示意圖，非涉事便利店）

網民：7-11有咩值得偷

有網民大讚店員勇敢，「7-11職員真係好盡責同勇敢」，但亦擔心其人身安全，「真心……當睇唔到就算，避免自己有意外發生。為咗包糖犧牲條命值得咩？」、「真係唔好追，唔係次次都有人幫你，下次人哋幾個圍你點算，公司唔鼓勵員工捉賊，打工嘅嘢，幾時都係自己安全第一」 。

有網民不解，便利店貨品價值非昂貴，為何要偷竊，「7-11有咩值得偷，唔過百嘅都要咁」、「有幾窮先會喺7仔偷嘢」、「條女講得畀返錢，即係有錢但唔想畀」。有人解釋「其實有啲人偷嘢純粹係為刺激感或者上咗癮，價值唔係主因」、「有啲人係心癮發作，未必係生活有問題而犯案」。

有網民指出，盜竊「斷正」已無退路，只能「法庭見」，「偷咗就係偷咗，人證物證，無彎轉啦」、「如果個個偷完嘢俾人捉到，然後話畀返錢當冇事，咁仲要偷竊罪呢條法例嚟做乜嘢？」。

警方回覆香港01查詢表示，旺角砵蘭街近朗豪坊一間7-11便利店遇竊，兩名疑犯涉盜竊店內價值共688元貨品，當中包括化妝棉、斜揹袋、止痛貼等。（資料圖片）

警方：涉盜竊價值共688元貨品

警方回覆香港01查詢表示，2月4日晚7時52分收到報案，旺角砵蘭街近朗豪坊一間7-11便利店遇竊，警方到場前有休班警協助制服，警方到場拘捕1名50歲男子及1名45歲女子，兩人涉盜竊店內價值共688元貨品，當中包括化妝棉、斜揹袋、止痛貼等。