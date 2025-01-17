打劫雞蛋仔？旺角現偷食黨　港女遭陌生男搣1粒雞蛋仔　後續傻眼

光天化日下的鬧市，竟發生離奇「打劫」事件！有香港女生近日發帖稱，在旺角街頭遇到一名怪男，突然向她表示想吃其手上的雞蛋仔，其後立即取走一顆，並火速跑走，受害人呆在當場，不懂如何反應。帖文引起網民熱議，有人更聲稱同日遇到相似事件，懷疑是同一人所為。



女生指當時正為雞蛋仔拍照打卡，旁邊一位陌生男士「無端端伸隻手埋嚟話好想試一粒」。（Threads圖片）

該女生日前在Threads發帖，指當時在旺角買了一底雞蛋仔，並趁着等候過馬路時為其拍照打卡，突然旁邊一位陌生男士「無端端伸隻手埋嚟話好想試一粒」，並從她手上奪走一顆雞蛋仔，樓主來不及反應，「正常嘅我其實應該係要發晒癲問佢做乜嘢，但當下真係呆咗，完全畀唔到反應」。

男子突然向她表示想吃其手上的雞蛋仔，其後立即取走一顆，並火速跑走。（Threads圖片）

陌生男得手後跑走 有網民同中招

然後交通燈一轉綠，「怪男」隨即跑走，樓主才慢慢回過神來。樓主不禁感嘆，「點解成日都有啲咁黐線嘅嘢發生喺我身上？」，又表示「我以後過呢條馬路會將個雞蛋仔收喺件衫入邊」。

有網民留言稱，當日同樣在旺角被陌生男子搶走一顆雞蛋仔。（Threads圖片）

帖文短短兩天已吸逾1.4萬個讚好，超過1萬次轉發，網民對事件都表示難以置信，「雞蛋仔神偷」、「是咪拍緊社會實驗？」、「個個搶一粒，食成底去慳錢」、「佢同啲馬騮偷嘢食有咩分別？」。亦有人認為行為惡心，「我會接受唔到唔敢食，嬲嬲地成餅掉落垃圾桶」、「有冇洗手㗎佢？」、「好惡心，即刻冇晒食慾」、「有種被侵犯的感覺」。

有網民則留言稱，當日同樣在旺角被陌生男子搶走一顆雞蛋仔，「真事，佢搶完你一粒過咗馬路，再搶埋我一粒」。