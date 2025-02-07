小病變大病！感冒飲湯進補　婆婆愈喝愈暈　醫生警告：嚴重可致死

小病亂處理恐成大病！台灣有腎科醫生分享病例，指1名患有腎病的婆婆過年時患上小感冒，家人好意幫她進補，每餐都給她喝大骨湯，又讓她飯後喝雞精，但婆婆愈「補」身體愈差，兩天後甚至無力走動。送院檢查發現婆婆出現高血鉀及「交界性心動過緩」（Junctional bradycardia），因心臟效率受影響故頭暈乏力，所幸發現及時。醫生指，如果情況嚴重會致死，又警告腎病患者要避免高鉀食物。



台灣1名患有腎病的婆婆過年時患上小感冒，家人好意煲大骨湯幫她進補，反而令她情況惡化。（GettyImages）

綜合台媒報道，台灣腎臟科醫生林軒任在Facebook專頁發帖分享1則高血鉀病例。他表示，有1名患有腎病的婆婆過年期間因天冷患上小感冒，家人心疼老人家身體，於是特意煮了大骨湯想幫她補充營養。婆婆每餐都喝大骨湯，再加上飯後喝雞精，但是兩天後卻愈來愈沒精神，甚至頭暈無力「連走路都走不動了」。

一驗才知鉀離子超標

家人於是趕忙送婆婆去醫院急症室，而入院照心電圖時，發現婆婆出現「交界性心動過緩」，再驗就發現婆婆有高血鉀，且鉀離子「爆表」，高達8.4mmol/L，而正常數值應為3.5至4.5，連醫生都驚呼「我已經很久沒看到鉀離子超過8了」。

醫生警告腎病患者要避免高鉀食物。（示意圖，資料圖片）

醫生警告嚴重可致死

林軒任解釋，「其實動植物熬湯，因為細胞被破壞，細胞內鉀離子比血漿中多得多，所以一般湯類鉀都不低」。而血鉀升高會使心臟的電氣系統傳遞出問題，讓「竇房結」、「房室結」、「心室」的傳導不順，最後只能由竇房結以外的心肌細胞發出訊號使心臟收縮，就形成了交界性心動過緩。由於心臟並非正常收縮，所以效率會降低，輕則會像婆婆般出現頭暈乏力，嚴重的話更會因為「血液打不出心臟」而死亡。

他又指，腎臟功能正常的人如果攝取過多鉀離子，一般是可以自行排出體外，但是腎臟功能欠佳（如慢性腎病第三期之後）的人，在飲食上必須要注意避免進食高鉀食物。

（Facebook）