情人節前1個月預訂　中環餐廳改時間　人夫︰明白餐飲業為何低迷

情人節當然要和伴侶好好慶祝，甚至要一早準備。1名人夫在網上表示，準備專程從美國返港，計劃和妻子慶祝在香港的第1個情人節，2025年1月16日已預訂1間中環餐廳，情人節傍晚6時30分用膳，獲得餐廳確認訂位。



但人夫近日收到餐廳員工WhatsApp通知，指出餐廳分出3個時段，當中晚上7時至8時50分已經客滿，剩下下午5時至傍晚6時50分和晚上9時至10時50分。人夫極度不滿，指出自己一早預訂，但職員回覆「公司需要進行分段」，翌日才能回覆能否安排晚上7時時段，最終人夫生氣要求取消預訂，並在網上慨嘆「終於明白香港餐飲業為何低迷」，根本沒有待客之道。



大量網民指出「餐廳想翻多幾轉枱，6點半先嚟，做唔到5點嗰轉，唔想張枱去到6點半先有客」、「情人節唔憂做」、「人哋一早已經訂咗6點半，咁正常都留返7點畀樓主揀啦」。



員工通知情人節當日只提供情人套餐，而且「客人人數眾多，會分3個時段」，當中晚上7時至8時50分寫明「此時段已滿」。（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

1個月前預訂 餐廳突私訊要求2時段2揀1

樓主2月4日在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載3張和餐廳在WhatsApp對話的截圖，訊息最初已是1名員工通知情人節當日只提供情人套餐，而且「客人人數眾多，會分3個時段」，分別是下午5時至傍晚6時50分、晚上7時至8時50分，以及晚上9時至10時50分，當中晚上7時至8時50分寫明「此時段已滿」。

樓主立即反映自己準備專程由美國返港，原定和妻子慶祝在香港的第1個情人節，而且是2025年1月16日預訂傍晚6時30分入席，當時獲餐廳確認，質疑「為什麼要重新選擇時段？」、「相信其他人沒那麼早預約」。

樓主表示，明明自己1個月前預訂，「不明白的是，1天內7點時段已經滿了，硬要我選5點或9點…有些餐廳不懂裝懂，所謂待客之道」。（示意圖/gettyimages）

樓主炮轟︰缺了我1個客人，你們也不會執笠

店員指出「由於客人眾多，為了給所有客人更好及更舒適環境，公司需要進行分段」，樓主繼續質疑自己預約6時半，為何對方覺得他可以選擇下午5時或晚上9時入席，炮轟對方沒有待客之道。

店員明白樓主情況，表示將會檢查能否安排晚上7時這個時段，但需要翌日才能回覆，樓主立即反駁「缺了我1個客人，你們也不會執笠」，要求取消其訂位，店員嘗試解釋今日才決定有關安排，但樓主已經不接受任何解釋。

情人節當然要和伴侶好好慶祝，甚至要一早準備。（示意圖/gettyimages）

網民︰服務態度好差

樓主在文中指出自己並非公審，只是慨嘆「終於明白為什麼香港餐飲業低迷」，明明自己1個月前預訂，「不明白的是，1天內7點時段已經滿了，硬要我選5點或9點…有些餐廳不懂裝懂，所謂待客之道」。

帖文引來許多網民討論，認為「中環大把餐廳揀，呢啲服務態度放入黑名單啦」、「似係突然多咗訂位先分時段，分生、熟客嚟安排，呢啲服務態度好差」，亦有日本餐廳負責人笑言「如果你食日本菜，唔介意嚟西環，我畀個85折你，同唔會有set menu限住叫咩」。

（facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）