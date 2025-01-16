劏客？港女屯門食海鮮　2斤龍蝦竟收3斤加工費　餐廳咁回應惹爭議

在香港吃海鮮，「加工費」問題常掀爭議。有港女於小紅書發相發文，指她們一行6人到屯門三聖邨某海鮮餐廳晚膳，埋單總計2,277元；但令樓主關注的是，她購買了2斤多重的龍蝦，餐廳卻收取逾3斤的「加工費」，而店方的回應令她更不滿，直斥「欺騙」，「不誠實的海鮮酒家」。



帖文引來網民熱議，「呢啲地方割水魚」、「齊頭都算，咁就擺明係呃」、「海鮮加工去到餐廳問清楚價錢！如果唔系又被當水魚！小心」、「香港西貢，鯉魚門和三聖邨都是鱷魚潭，本地人都不會去的」。



在香港吃海鮮，「加工費」問題常掀爭議。（示意圖）

2斤多重龍蝦收逾3斤加工費

在香港吃海鮮要問清楚收費！該港女於小紅書以「大家自己看，香港三聖邨不誠實的海鮮酒家」為題發相發文，指她們一行6人於1月10日（星期五）到屯門三聖邨某海鮮餐廳吃晚飯，事前購買了龍蝦、象拔蚌、蟹、蜆等多款海鮮共花3,416元，然後交到餐廳加工再享用，沒料到她明明購買了2斤多重的龍蝦，卻被餐廳收取逾3斤的「加工費」，批評店方是「欺騙」、「不誠實」。

該港女稱，到屯門三聖邨某海鮮餐廳吃晚飯，她購買了2斤多重的龍蝦，餐廳卻收取逾3斤的「加工費」，批評店方是「欺騙」、「不誠實」。（小紅書影片截圖）

該港女一行6人到屯門三聖邨某海鮮餐廳吃晚飯。（小紅書影片截圖）

餐廳賬單見到，「芝士龍蝦」標明是3斤7兩，「加工費」467.5元。（小紅書）

從餐廳的賬單見到，樓主一行6人吃了象拔蚌、鹽焗蟹、蜆、鮑魚煲、「芝士龍蝦」等海鮮，以及燒鵝等餸菜，連茶位及加一服務費，埋單總計2,277元。當中「芝士龍蝦」標明是3斤7兩，「加工費」467.5元。

港女批欺騙：不誠實的海鮮酒家

然而從樓主購買海鮮賬單看到，她購買的龍蝦重2斤13兩，而餐廳收的加工費是按3斤7兩計算，即多出約10兩。（小紅書）

然而從樓主購買海鮮賬單看到，她購買的龍蝦重2斤13兩，而餐廳收的加工費是按3斤7兩計算，即多出約10兩。樓主不滿批評：「芝士焗龍蝦冇芝士冇焗爐，購買兩斤龍蝦，收三斤加工費……收得貴，是預算之內！兩斤龍蝦收三斤加工費那是欺騙！」

網民批割水魚：擺明係呃

網民看過帖文議論紛紛，有人指摘「呢啲地方割水魚」、「齊頭都算，咁就擺明係呃」、「海鮮加工去到餐廳問清楚價錢！如果唔系又被當水魚！小心」、「香港西貢，鯉魚門和三聖邨都是鱷魚潭，本地人都不會去的」。

在香港吃海鮮要問清楚收費。（示意圖）

樓主當場提質問 餐廳咁回應

不過亦有網民認為不算貴，「總價2千2百幾其實算正常價，我本地都試過食海鮮要鮮橙汁一瓶要$90定$120，是10年前」、「6個人食咗燒鵝半隻加6、7款海鮮，每人平均三百幾唔算貴，好多時在市區食好啲都要4，5百，只是針對加工費對間食肆唔公平」。不過，樓主是另行買海鮮到餐廳加工，其海鮮成本為3,416元，連同餐廳收費2,277元，即該頓海鮮宴共花費6,193元，每人平均約一千元。

另有網民建議，「你買單的時候可以直接問佢，點解收咗三斤的附加費？」，樓主則回應當時已向餐廳查詢，但對方堅稱無錯，「佢堅持話佢自己個磅冇錯」。