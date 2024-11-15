好刀功！上水茶餐廳豬扒薄過紙巾　被嘲似煙肉　港男怒斥：太過分

厚切豬扒見得多，「薄切」豬扒又如何？近日有港男在上水茶餐廳點了個53元的豬扒腸仔公仔麵早餐，但食物上桌後，港男卻發現碗中豬扒「極薄切」，甚至只如1元、2元硬幣般厚。他不滿發帖批評餐廳平日服務態度已欠佳，而今次端上超薄豬扒真是「太過分」。而網民看完照片都留言嘲笑，「好刀功！薄過1蚊」、「肉片麵嚟咋？」、「紙巾都比它厚」。



有港男在上水茶餐廳點了個豬扒公仔麵早餐，卻發現碗中豬扒「極薄切」。（「北區之友 Friends of North District（上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」FB圖片）

薄切豬扒被嘲似煙肉

該名網民在Facebook群組「北區之友 Friends of North District（上水、粉嶺、沙頭角和打鼓嶺）」上傳2張照片抱怨，稱日前在某連鎖茶餐廳上水分店吃早餐，點了豬扒腸仔配辣公仔麵，花費了53元，上桌後卻發現豬扒極度「薄切」。

從樓主上傳的照片可見，碗中豬扒的厚度似乎只如1元、2元硬幣般厚，的確較薄，也不算大塊。樓主不滿表示「薄切豬扒咁都出到餐畀人食，平時服務都係一般都唔理，今次太過分」，他又指朋友看到後都嘲問他「係咪叫咗煙肉」。

不少網民都留言調侃廚師的「好刀功」。（《食神》劇照）

網民嘲：賣刀功

帖文引起網民熱議，有人批評表示「真係好離譜」，亦有網民調侃廚師的刀功，「好刀功！薄過1蚊」、「呢個餐主要係賣刀功」。另有不少網民就留言嘲諷，表示「肉片麵嚟咋？」、「豬肉紙」、「仲薄X過豬肉乾」、「火腿嚟嘅」、「不是吧？紙巾都比它厚」。

（Facebook）