女生無錢交租！帥氣房東提「揉胸抵房租」極意淫　她崩潰：怎辦？

租金肉償？台灣1名女生在網上崩潰發文，表示獨自租住單位，但日前手頭拮据，「欠了一些房租還沒繳 」，於是私訊男房東，希望獲得通融，詎料對方竟然提出揉胸代替交租，甚至用下流字句形容女生胸部巨大，令她當場傻眼。樓主坦言認為房東「還蠻帥的」，但直斥對方做法不當，於是向網民尋求建議，急問：「怎麼辦？」。



大量網民留言斥房東是「性騷擾」、「乘人之危」，更指「你提告不就有房租了」、「拒絕不就好了」。



樓主稱最近「發生了一些事，欠了一些房租還沒繳」，於是聯絡男房東商討，詎料方意要求揉胸代替交租，甚至留下更露骨句子。（Dcard討論區圖片）

房東提出揉胸代替租金

樓主在「Dcard討論區」表示，自己獨自租單位， 但最近「發生了一些事，欠了一些房租還沒繳」，於是聯絡男房東商討，對方竟直接建議揉胸代替交租，繼而進一步形容樓主身材，言下之意是她的胸部較大，無法一手掌握之意，相關內容被樓主截圖上載至帖文。

樓主形容看到留言登時傻眼，直言房東「還蠻帥的，長得有點像一個饒舌歌手」，但感覺奇怪，而且自己沒有被男友以外的異性觸碰身體，但她真的暫時無法繳交房租，「快崩潰了，該怎麼辦比較好？」。

樓主遭房東要求「揉胸抵房租」，又留下意淫句子，網民認為對方「乘人之危」、「拒絕不就好了」。（示意圖/gettyimages）

網民︰直接告，以後不用交租

許多網民留言指「為什麼不是先找家人朋友借錢？」、「這次如果答應了，改天搞不好會提出更過分的要求，所以還是拒絕比較好」、「你就告下去，不用給他摸，之後的租金都不用煩惱了」。不過，亦有人質疑事件真偽，甚至認為只是「作故仔」。

（Dcard討論區）