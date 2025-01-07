叫女員工做「大波蓮」！韓式餐廳分區經理涉性騷擾停職　道歉咁講

職場性騷擾必須杜絕！連鎖韓式餐廳Terrace in seaside又一城分店有女員工於網上發文控訴，指上班時被1名女性分區經理改花名「大波妹」、「大波蓮」，導致其他同事都開始這樣稱呼她，直斥「完全冇尊重我」。



帖文引來網民關注，質疑是否涉及性騷擾，「其實可以去平機會投訴佢哋」、「成班人勁唔尊重，無名你叫咩？呢啲工真係唔做好過做」。事件持續發酵後，Terrace in seaside隨即發聲明表示非常關注，絕不容忍任何形式性騷擾，經內部調查，涉事同事已被停職及處分。不過，網民對店方的回應似乎未收貨，認為應向平機會或勞工處投訴，「今鋪真係關公災難」。



至星期二（1月7日），事主上載截圖，指涉事分區經理透過社交媒體向她道歉，稱對自己不恰當行為深感後悔，承諾日後注意言行，又希望她理解其錯失及接受道歉。不過事主明言「我唔接受亦都唔理解」，認為看不出對方有「有誠意」。



連鎖韓式餐廳Terrace in seaside又一城分店有女員工於網上發文控訴，指上班時被1名女性分區經理改花名「大波妹」、「大波蓮」，導致其他同事都開始這樣稱她，直斥「完全冇尊重我」。（示意圖／網上圖片）

女員工被分區經理叫「大波蓮」 斥零尊重

該Terrace in seaside又一城分店女員工於1月5日（星期日）凌晨在社交平台Threads發文，點名批評分區經理對她零尊重。樓主表示，第1天上班數小時內，已被分區經理改花名「大波妹」，「冇問過我亦冇尊重我」；本來她打算放下，詎料上班第2天，分區經理還把花名升級做「大波蓮」，導致其他周事開始這樣稱呼她，更以此「取笑作樂」，「完全冇尊重我，佢哋咁樣稱呼我，導致其他唔知我叫咩名嘅同事都對我用同樣嘅稱呼，我好似冇咗自己個名咁」。

到上班第4天，樓主被分區經理拉入群組。（Threads）

然而事件仍未結束，到上班第4天，樓主被分區經理拉入群組，「直接將我花名打落報更上面」。從樓主上載的群組截圖，的確寫有「大波蓮」，而其他同樣擁有花名的人卻使用自己真名，令她不禁質疑「你哋係咪冇員工培訓過？唔識尊重人？」。

網民質疑涉性騷擾

帖文引起網民公憤，不足2天已有約7,000人轉載、超過83萬人瀏覽。網民質疑分區經班做法是否涉及性騷擾，「成班人勁唔尊重，無名你叫咩？呢啲工真係唔做好過做」、「女性對女性講呢啲嘢一樣可以告性騷擾，真心唔明大家都係女性，點解可以咁唔識尊重下」、「身材好就要俾人笑？成班人喺度圍威喂，bully新同事喎……完全唔識咩叫尊重人」。

帖文引起網民公憤，不足2天已有約7,000人轉載、超過83萬人瀏覽。（Threads）

涉事分區經理被停職

事件持續發酵，Terrace in seaside同日下午極速發聲明表示非常關注事件，絕不容忍任何形式性騷擾，經內部調查，涉事同事已被停職及處分。

Terrace in seaside聲明全文如下：

我們留意到最近社交媒體上有關有同事在工作期間，以及內部群組受到性騷擾言論。我們對此事非常關注，並對任何形式的性騷擾絕不容忍。經過內部調查後，涉事同事已停職及處分。

我們希望每位同事都能夠在安全和互相尊重的環境下工作，並已經就《性別歧視條例》，訂立防止性騷擾政策及指引。如果同事遇到任何不妥的情況，我們亦鼓勵同事即時向人事部或者管理層反映，所有舉報消息都會保密，管理層亦保證事件會公平處理。此外，我們會加強相關培訓，確保公司上下齊心，共同努力讓工作環境變得更好。

針對今次事件，我們會盡力為同事提供全方位支援，希望大家能夠在健康的工作環境下享受工作，積極發揮所長。

事件持續發酵，Terrace in seaside同日下午極速發聲明表示非常關注事件，絕不容忍任何形式性騷擾，經內部調查，涉事同事已被停職及處分。（Threads）

網民籲向平機會及勞工處投訴

雖然Terrace in seaside發聲明回應事件，惟網民似乎未收貨，認為樓主應向平機會或勞工處投訴，「今鋪真係關公災難」、「支持你，千祈唔好俾HR哄到」。

涉事分區經理道歉 事主批無誠意不接受

至星期二（1月7日），樓主上載截圖，指涉事分區經理透過社交媒體向她道歉，稱對自己不恰當行為深感後悔，承諾日後注意言行，又希望她理解其錯失及接受道歉。

不過事主明言「我唔接受亦都唔理解」，認為看不出對方有「有誠意」，「我唔接受亦都唔理解你喺現實對我進行性騷擾及職場霸凌，係咪應該喺現實面對面同我道歉？而唔係求其喺網上面抄一篇道歉文，改幾隻字就send返畀我當自己已經誠心反省。更加『希望我理解及接受』，我唔係高層，我唔識理解你同埋我睇唔出呢篇嘢有誠意」。

涉事分區經理道歉全文如下：