台灣「爆肌醫生」被性騷擾？被女童把玩具放這裡　媽媽下句更震撼

台灣兒科醫生林智葳分享，自己在診間看診時，有媽媽提醒孩子「不要把玩具飛機放在醫生叔叔的胸口上玩來玩去」，理由是那個地方「要給人躺」。



林智葳直呼家長的後勁好強，並質疑：「真的當小孩聽不懂嗎？」

兒科醫生林智葳熱愛健身和分享有趣看診日常，臉書上有2萬多粉絲追蹤。（Facebook@styledrwei）

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林智葳在臉書粉專指出，看診時遇到2歲多的小病患，拿起診間桌上的玩具飛機，放在他的胸口上玩來玩去。

女孩的媽媽在一旁看到後，立即柔性勸導「妳不要放飛機在醫生叔叔的那裡了」，林智葳隨即回應家長「沒關係啦，好玩而已」，接著繼續幫小孩做檢查。

沒想到，下一秒媽媽繼續對小孩說：

醫生叔叔那邊不是停機坪！那是要給人躺的。

語畢，林智葳只覺得媽媽這番話「後勁好強」、「經驗豐富」，也忍不住猜想：「真的當小孩聽不懂嗎？」

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貼文一出，不少粉絲笑回：

「媽媽有經驗」

「媽媽懂撩」

「醫生感覺被媽媽騷擾？」

「媽媽想躺」

「媽媽應該很羨慕小孩」



「媽媽的話是投射？」

「請問想躺醫生胸口的報名櫃台在這裡嗎？直接跟醫生報名嗎？」

「當小孩好好，可以拿飛機在醫生叔叔的胸口玩」

「叔叔是大山丘餒，才不是什麼飛機場」

「車速過快了」

「應該不是停機坪喔！是安眠枕」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】