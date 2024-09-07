台灣「爆肌醫生」被性騷擾？被女童把玩具放這裡 媽媽下句更震撼
撰文：聯合新聞網
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台灣兒科醫生林智葳分享，自己在診間看診時，有媽媽提醒孩子「不要把玩具飛機放在醫生叔叔的胸口上玩來玩去」，理由是那個地方「要給人躺」。
林智葳直呼家長的後勁好強，並質疑：「真的當小孩聽不懂嗎？」
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林智葳在臉書粉專指出，看診時遇到2歲多的小病患，拿起診間桌上的玩具飛機，放在他的胸口上玩來玩去。
女孩的媽媽在一旁看到後，立即柔性勸導「妳不要放飛機在醫生叔叔的那裡了」，林智葳隨即回應家長「沒關係啦，好玩而已」，接著繼續幫小孩做檢查。
沒想到，下一秒媽媽繼續對小孩說：
醫生叔叔那邊不是停機坪！那是要給人躺的。
語畢，林智葳只覺得媽媽這番話「後勁好強」、「經驗豐富」，也忍不住猜想：「真的當小孩聽不懂嗎？」
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貼文一出，不少粉絲笑回：
「媽媽有經驗」
「媽媽懂撩」
「醫生感覺被媽媽騷擾？」
「媽媽想躺」
「媽媽應該很羨慕小孩」
「媽媽的話是投射？」
「請問想躺醫生胸口的報名櫃台在這裡嗎？直接跟醫生報名嗎？」
「當小孩好好，可以拿飛機在醫生叔叔的胸口玩」
「叔叔是大山丘餒，才不是什麼飛機場」
「車速過快了」
「應該不是停機坪喔！是安眠枕」
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