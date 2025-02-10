寡婦冒雨送餐獲邀上貨車避雨　慘遭司機性侵　淫狼面臨監禁兼鞭刑

馬來西亞發生寡婦遭性侵的風化案。當地1名寡婦冒雨送餐給1名貨車司機，對方建議她進入車內避雨，寡婦不以為意便登車，詎料在車內慘遭司機性侵，受害人同日報警求助。案件近日提堂，被告面臨2項性侵相關控罪，最高可判囚20年及鞭刑，被告否認控罪，雖然獲准保釋，但法官下令將他扣留。



寡婦冒雨送餐獲邀司機邀請登車避雨，詎料卻遭性侵。（示意圖/gettyimages）

寡婦送餐上貨車避雨 司機露狼相性侵

當地媒體於2月報道案件，指43歲受害寡婦和44歲被告莫哈末諾希山慕丁同樣育有3名孩子，但沒有交代2人關係，亦沒透露為何受害人會送餐給被告。

案發於今年1月28日晚上7時許，當時正值下雨，受害人在永平衛星市永平哥打花園（Taman Kota）冒雨向被告送餐，被告見狀便邀請她上車避雨。當受害人登上貨車後，被告卻將她性侵，受害人雖然極力反抗，但仍被司機得逞，她同日前往永平警局報警，被告翌日遭警方拘捕。

被告雖然獲准保釋，但法官奧斯曼要求將他押往麻坡改造中心暫時扣留。（示意圖/gettyimages）

被告獲准保釋 法官下令暫時扣留

案件日前在峇株巴轄地庭提堂，被告面對2項控狀，第1項控罪是涉嫌性侵受害人，觸犯刑事法典第376（1）條文，一旦罪成，可被判最高20年監禁及鞭刑；第2項控罪是對受害人進行違反自然性行為，涉嫌觸犯刑事法典第377C條文，最高可被判5年至20年監禁，以及鞭刑。

被告未有委任律師，但在庭上否認有罪，雖然獲准以約1萬令吉（1.7萬港元）保釋，但法官奧斯曼要求將他押往麻坡改造中心暫時扣留，報道沒有交代原因。案件押後至3月5日再次審理，讓被告有時間委任律師和提交相關文件。

（綜合）