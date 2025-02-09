狗狗復仇記！牠被車撞即報復　深夜召「狗友」怒刮私家車片段瘋傳

狗狗向人類報恩聽得多，狗狗向人類復仇又見過未？難道狗狗都明白「有仇不報非君子」的道理？印度發生令失笑的「汽車刑毀」事件，當地有司機較早前駕車時不小心撞到1隻坐在馬路上的狗狗，由於只是輕微碰撞，狗狗亦毫髮無損，司機便開車離開。當時狗狗已表現得很生氣，曾追着涉事汽車不斷狂吠。



司機本以為事情告一段落，詎料他翌日起床時，發現停泊家門外的座駕車身出現多處刮痕，他翻看閉路電視時，發現刑毀汽車的「犯人」竟是那隻被撞的狗狗，牠甚至「班馬」攜同狗朋友前來助陣，2隻狗瘋狂地抓刮車身作報復。司機得知真相後表示無奈，指從未想過有狗狗會如此「記仇」，又透露車子的維修費約需1.5萬盧比（約1,330港元）。



閉路電視片段顯示，曾被車撞倒的狗狗，聯同「狗友」於深夜時份狂刮車身「報復」。（網上影片截圖）

司機駕車撞到小狗 見牠毫髮無損

綜合印度媒體報道，當地中央邦薩格爾市（Sagar）發生狗狗報復人類事件。事發「前傳」始於2025年1月17日下午約2時，司機辛格（Prahlad Singh Ghoshi）駕車載同家人前往參加婚禮，在住處附近轉彎時，不慎撞到1隻坐在馬路的黑色狗狗，所幸只是輕微碰撞，狗狗看上去相信沒有受傷，他便開車離開。不過狗狗似是心有不甘，曾追着他的座駕走了一段距離，且不斷向汽車狂吠，疑對被撞一事極為憤怒。

狗狗記仇召狗友助「復仇」

待婚禮結束後，辛格回到家已是凌晨1時，他如常地將座駕停泊於屋外，然後便回家休息。屋外的閉路電視片段顯示，汽車停泊後，該隻曾被撞的黑色狗狗居然來到辛格住處，牠疑對被撞事件記恨心頭，更「班馬」帶同狗朋友到來復仇。

畫面可見，當時黑色狗狗在座駕旁徘徊，之後另1隻狗狗加入作戰，2隻狗狗瘋狂用爪子抓刮車頭和車側身位置，最終導致車身多處受損。

另一隻狗狗加入作戰，2隻狗狗瘋狂用爪子抓刮車頭和車側身位置。（網上影片截圖）

另一隻狗狗加入作戰，2隻狗狗瘋狂用爪子抓刮車頭和車側身位置。（網上影片截圖）

另一隻狗狗加入作戰，2隻狗狗瘋狂用爪子抓刮車頭和車側身位置。（網上影片截圖）

座駕維修費約需1.5萬盧比

直至翌日早上，辛格驚見座駕車身出現多處刮痕，最初還以為是附近小孩的惡作劇，但當他查看閉路電視時，才發現「犯人」竟是那隻被撞的黑色狗狗。辛格一家亦對此「報復」哭笑不得，指從未想過有狗狗會如此「記仇」，他透露是次車子維修費約需1.5萬盧比。

網民指動物有情感及記憶 勸籲：善待動物

相關片段於網上瘋傳，引來網民熱議，有人覺得是次事件證實動物其實具有情感和記憶，如人類一樣會對不公的事作出反應，故有聲音呼籲他人要善待動物，駕駛時應更小心，避免類似事件再次發生。

（綜合）