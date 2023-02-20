慘！$1.8萬現金存家中10年　男子取出秒崩潰：全碎了　真兇竟是…

把錢以現金方式存在家中，隨時變成廢紙！印尼有男子近日將10年前放在膠袋內的積蓄取出，竟崩潰地發現總數3,500萬印尼盾（約1.8萬港元）的紙鈔變成了碎紙片！原來他的家中受白蟻侵害，蟻群將他的紙鈔當成了食糧。而由於不少鈔票的序列號已被白蟻啃食掉，銀行職員表示男子帶來的鈔票只有十分之一能兌換，其他的銀紙通通變成了廢紙。



印尼1名男子將存放在家中10年的應急積蓄取出，結果發現他的3,500萬印尼盾（約1.8萬港元）紙鈔被白蟻咬成細碎的紙片。（示意圖，Towfiqu barbhuiya /Unsplash）

綜合內地媒體報道，近日印尼1名男子急需用錢，於是將存放在家中10年的應急積蓄取出。當他從零食罐把裝着存款的膠袋取出時，大吃一驚，因為他的3,500萬印尼盾（約1.8萬港元）紙鈔已經變成細碎的紙片。

男子極其崩潰，慌忙拿着這袋「碎銀紙」到銀行嘗試兌換。但是銀行職員表示，只有能識別序列號的紙幣可以兌換，而男子帶來的「碎紙鈔票」，有90%已經無法看出序列號，亦即無法兌換。

據了解，男子的存款乃2013年賣車所得，當時他曾想過將錢存到銀行，但考慮到隨時要用錢，因此便放在家中，方便日後急需時取用。他存放時還特地將錢捲成幾綑，然後放到膠袋中，再將膠袋放入1個零食罐中收好。沒想到10年後再取出時，鈔票已經被白蟻啃成碎片。

（綜合）