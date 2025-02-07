台灣仙氣「意麵妹」憑一張吃麵照爆紅　「幾乎零缺點」以為AI生成

台灣南投市公所跟南投戲院，為了推廣在地美食小吃，近日聯名舉辦「美食接龍」遊戲，其中一位目測擁有E級上圍的「意麵妹」意外引爆關注。



「意麵妹」憑亮眼外型瞬間爆紅。（南投戲院Facebook）

「意麵妹」在IG上分享更多吃麵照。（IG@ziyuuu____）

「意麵妹」在IG上分享更多吃麵照。（IG@ziyuuu____）

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整起事件源於「南投戲院」官方臉書在2月1日的臉書po文，小編表示「在這次企劃南投市公所的【食全食美-南投食字路口】美食接龍挑戰中，最後被列為必吃的美食就是『南投意麵』，同時我們也將完賽紀念品放在各家意麵名店，讓大家吃完美味意麵，還能拿到設計感十足的活動周邊」。

而主辦單位找來的素人代言人，卻意外成為活動「嬌」點，記者目測她身高170左右，輪廓深邃的臉蛋跟一雙大長腿，讓她擺拍起活動代言照，而目測應有E級規模的上圍，幾近零缺點的整體條件一度讓人覺得是否是AI生成。

最後不出意外的，「意麵妹」的高顏值跟突出身材，馬上就在該篇貼文下引爆男仕們，甚至其他粉專官方小編的暴動：

「那意麵好玲瓏好圓好白」

「太讚的活動了吧！什麼時候要找我合作」

「在三十年前我吃一碗我就飽了，但三十年後的今天我可能要吃三碗了」

「那意麵真好看」

「我也覺得這個小姐姐可以」



還有在地男網友表示看了「想回鄉」，看來此次的宣傳活動是相當成功。

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