女店員穿噴血低胸小背心「彎身迎客」遭檢舉　網民怒罵：多管閒事

炎炎夏日高溫悶熱，不論男女都想穿的清涼些，少穿一件少點負擔。



不過中國大陸杭州一間雜貨店的女員工，因為經常穿小背心上班，竟引起附近居民不滿，遭到報警檢舉，警方也到場調查，並表示會持續注意該店員穿著。

杭州一間雜貨店的女員工，因為經常穿小背心上班，竟引起附近居民不滿，遭到報警檢舉。（微博影片截圖）

有不少男客人與女店員合照留念。（微博影片截圖）

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綜合陸媒報導，浙江杭州一名雜貨店女店員，因上班時喜歡穿著性感小背心，吸引不少男顧客前來光顧。

甚至連外送員、快遞員都忍不住駐足，希望能和女店員多聊幾句。

沒想到的是，某日一群警察竟突然上門關心，聲稱女店員遭人投訴穿著暴露，需要到場調查。

社區管理人員也證實確有此事，已經向店家溝通勸導，後續也將繼續關注該女子的穿著。

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消息曝光後引發熱議，網友紛紛怒喊：

「純粹多管閒事」

「二十年前都沒這麼封建」

「去附近公園走走，一堆打赤膊的老大爺老大叔」

「我以為露成啥樣，這也值得駐足圍觀？」

「媽呀很正常的衣服，這女生身材好罷了」

「以後都穿長袍帶面罩吧」



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【本文獲「TVBS」授權轉載。】