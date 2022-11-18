賣樓新招？宣傳圖「Deep V咖啡妹」搶晒Fo　遭起底更多吸睛廣告

現今行銷手法推陳出新，力求讓人看到停不下來。



有網友在臉書上看到一名長髮正妹穿著白色洋裝，手持咖啡並微露深溝，搭配光亮咖啡機和質感背景，當下便以為是網美打卡咖啡店。

然而仔細一瞧卻是賣樓廣告，讓他驚嘆「廣告做成這樣也是強」！

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從原PO分享的圖片可看到，這名長髮正妹面帶甜笑，無論是正面或側身入鏡都露出深邃的事業線，其中一張透膚白紗洋裝，更突顯她身材優勢，渾圓美胸呼之欲出，搭配操作咖啡機的動作，讓人一度以為是網美咖啡店的宣傳。

不過仔細一瞧，這其實是高雄建商的賣樓廣告，打出正妹牌和免費品嚐百萬頂級咖啡噱頭來吸引民眾前往看房，不只讓原PO意外笑「高雄現在都流行正妹賣樓尼」，也成功引起網友討論，「真爽，為啥新莊沒有」、「推一個～」、「有妹先給讚，所以現場賞屋也是妹子服務嗎」、「可以經過就去喝一下嗎？會推銷賣樓嗎」。

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也有人吐槽「不請年輕美眉或帥哥，不然請誰廣告」、「經紀也是我都已經故意挑沒頭像的問，約帶看一來又是個妹子」、「其實我成交的多半男的，女的還歐巴桑」。

而圖中的正妹其實是直播主莫葵（Vika），擁有34D的好身材，常在社群網站上分享生活美照，吸引不少粉絲追蹤。

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