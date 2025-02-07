醫院驚見「生意淡薄」揮春！網民：係好祝福　這些行業都要貼同款

新年新氣象但未必個個行業想客似雲來！有網民發現九龍某醫院的部門貼上了另類揮春，寫上「生意淡薄」，希望上門的病人能少則少，笑言「得佢哋夠膽咁祝福」。許多網民認為這揮春等同祝市民身體健康少到醫院，有不少在醫院任職的網民指「所有醫院嘅人都會咁樣寫，我自己枱面同locker都黐咗」、「黐喺出面大癲」。



有網民笑指，其實許多行業都不希望「多客」，例如社福界、IT、客戶服務和政府部門，「政府部門內部員工好多人貼呢個㗎」，尤其是消防和救護，最好是「門可張羅」。



網民拍到有醫院部門貼上「生意淡薄」揮春。（Threads）

樓主在Threads發帖並附上照片，拍攝地點是九龍中醫院聯網家庭醫學及基層醫療部，貼着寫上「生意淡薄」的揮春，上方則為較常見的「出入平安」，他笑言「應該得佢哋夠膽咁祝福」。

網民讚意頭好：代表大家體健康

帖文引起熱議，認為醫院診所貼「生意淡薄」即「代表大家身體健康唔洗睇醫生啊 係個好祝福！ 」、「唔通醫院『客似雲來』、『貨如輪轉』咩」、「今年逗醫生利是都講咗生意淡薄，btw黐喺出面大癲」、「其實所有醫院嘅人都會咁樣寫，我自己枱面同locker都黐咗」、「做醫院院舍嘅醫護嘅最鍾意聽呢句，係祝賀說話嚟㗎，最好所有client健健康康」、「今年去年宵，師傅問我寫咩，我話要3張生意淡薄佢都odd咗下」。

有留言笑言，新年祝賀醫護「生意好」更會令氣氛尷尬，「我哋醫院canteen有個姐姐見到啲醫生係咁祝佢哋生意興隆」。

有網民去年宵找師傅寫「生意淡薄」揮春，對方都嚇了一嚇。（Threads）

許多行業想「生意差」

事實上，許多行業都不想「生意好」，網民更討論到希望「生意差」的行業，例如消防、救護，「好多行業都係㗎，呢2日係咁同同事講祝你遊手好閒、百無聊賴」、「IT support 表示同樣適用」、「社福界好似大部份都係咁寫」、「以前做CS果陣新年都會大家互祝對方生意淡薄」、「政府部門同樣適用」、「政府部門內部員工好多人貼呢個㗎」。