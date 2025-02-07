買17件葡撻　聞執餐店員怒斥「食X死妳」　客人嘆：初一俾人問候

新年流流到親友家中作客，難免要帶一些伴手禮。最近有女子在社交平台發文，表示早前大年初一，與朋友到粉嶺1間連鎖快餐店買葡撻，由於是要買給家人吃，他們一口氣買了17個葡撻，不料後來聽到整理訂單餐點的店員大聲叫罵，「17件葡撻，食X死你啊，身體健康長命百歲啊」，讓樓主大感驚訝，並慨嘆道「年初一買嘢食都要俾人問候，唉」。



有女子在社交平台發文，表示早前大年初一，與朋友到1間連鎖快餐店買17件葡撻，後來卻聽到執餐店員大聲叫罵。（示意圖 / 資料圖片）

買17件葡撻被執餐店員怒罵

樓主在Threads上發文，表示她與朋友早前在大年初一由於要帶食物回家給家人，便到一連鎖快餐店買17件葡撻，不料後來聽到整理訂單餐點的店員大聲罵道，「17件葡撻，食X死你啊，身體健康長命百歲啊！」。樓主不禁慨嘆「年初一買嘢食都要俾人問候，唉」，又稱聽到店員的說話，還以為自己購買的葡撻是即場手工製作，才會讓對方如此動怒，「唔講以為佢要逐層酥皮鋪」。

樓主慨嘆「年初一買嘢食都要俾人問候，唉」，又稱聽到店員的說話，還以為自己購買的葡撻是即場手工製作，「唔講以為佢要逐層酥皮鋪」。（《大熊餐廳》劇照）

網民斥店員：人品心地都好差

帖文引來大批網民留言，有人指假如自己遇上同類情況，必定當場與涉事店員理論，甚至投訴，「我會入廚房，唔係講笑」、「我會等佢執完之後叫佢道歉+退錢，仲要講大聲啲等人圍觀，唔肯就大佢話報警，反正佢喺公眾地方講粗口+人身攻擊已經犯法」、「畀我一定叫佢出嚟，叫佢當面講多次，佢縮我一定鬧爆佢，要佢當面道歉，新年流流買食物都俾人鬧，自己冇本事關人事」、「建議投訴，呢啲X街唔好畀佢過骨」。

另外有網民則怒斥涉事店員心地差，口無遮攔，「就算佢同啲同事自己圍威喂，都唔係咁樣做嘢俾個客聽到，呢啲咪叫唔專業囉，然佢個人品心地都好差」、「咁口賤嘅」。