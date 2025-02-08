新蒲崗冰室四眼男1招偷外賣！這舉動被斥賊樣　網民嘲：大種乞兒

日光日白，他竟敢如此明目張膽地入食肆偷外賣？本港網絡周四（2月6日）流傳1條長約16秒的片段，顯示新蒲崗某冰室疑似被小偷擅取外賣。片段顯示1名戴眼鏡和口罩的四眼男鬼鬼祟祟行入餐廳，並四處張望，趁無人留意之際，極速取走近門口架上的1袋外賣，然後往門口方向離去。



片段掀起網民熱議，許多人覺得該四眼男偷偷摸摸的行徑極可疑，「好X街，扮外賣員」、「其實如果條友大大方方咁攞，都唔覺佢偷，宜家鬼鬼祟祟東張西望，一副賊樣顯露晒出嚟」，並斥責對方偷外賣行為可恥，「有手有腳，男人老狗去偷」、「呢啲咪傳說中嘅大種乞兒」。



新蒲崗某冰室的閉路電視拍到，有四眼男疑似偷走1袋待取的外賣。（facebook影片截圖）

四眼男鬼祟行入冰室 疑似偷走外賣

有網民在facebook群組「新蒲崗討論區」發帖，留言稱「小心，有小偷」。樓主上傳1條相信由手機拍攝、位於新蒲崗某冰室內的閉路電視片段，畫面可見當時餐廳近門口位置有女士手持單據，貌似等候取餐。其後1名戴眼鏡以及口罩的四眼男入內，他拿着電話，鬼鬼祟祟地四處張望，然後行入人群，趁無人留意之際極速取走架上的1袋外賣，然後往門口方向離去。當時站於門口女子見狀，曾疑惑地望向對方，惟片段至此告終，未能得知後續。

冰室近門口位置有女士等候取餐，其間1名戴眼鏡的四眼男行入冰室。（facebook影片截圖）

四眼男形跡可疑，鬼鬼祟祟地四處張望。（facebook影片截圖）

四眼男之後趁機行入人群。（facebook影片截圖）

四眼男看準時機，極速行至外賣架。（facebook影片截圖）

四眼男鬼祟行徑惹議 被質疑是慣犯

片段曝光後被轉載至其他群組及平台，不少人都覺得片中四眼男是「賊」，「唔夠自然」、「好X街，扮外賣員」、「其實如果條友大大方方咁攞，都唔覺佢偷，宜家鬼鬼祟祟東張西望，一副賊樣顯露晒出嚟」、「賊原來真係有樣睇㗎」，不少人更質疑四眼男是偷外賣慣犯。

網民狠斥偷外賣行為：真乞兒

有留言就譴責四眼男偷外賣行為，「免費飯」、「無飯開到咁」、「有手有腳，男人老狗去偷」、「好人好者，世風日下，淪為乞兒」、「呢啲咪傳說中嘅大種乞兒」、「所以啲外賣要搵人睇住」。不過有人覺得餐廳和員工亦有責任看管好待取外賣，「啲餐廳戇啫，搵職員對飛先畀（外賣）囉」。

（facebook「新蒲崗討論區」）