啟德零售館清潔工「拖把擦廁所板」　網民教這樣自保　館方咁回應

廁所本來就有較多細菌，再聽到如此清潔方式，難免令人更憂心！有港女在網上發帖，表示早前到位於啟德體育園主場館旁的啟德零售館2，她上廁所時發現有清潔工將剛剛用作拖地板的拖把，直接用作擦拭廁所板，甚至戴着手套「揸乾個地拖啲水」，然後更換廁格內的紙巾，她看不過眼對方行為，憂會增加女性患婦科疾病風險，遂於社交平台公開事作，提醒「女仔去廁所一定要攞消毒酒精，抹乾淨個廁所板先坐」。



帖文內容令網民感到震驚，許多人稱不能接受該清潔工的行為，「聽完都覺得崩潰，清潔標準可以低成咁」、「咁黐X線，要推到畀啟德管理層知」。有留言建議女生若真的有需要坐廁所板，可採用以下方法「自保」，「我會自備酒精濕紙巾，抹完先坐」、「去廁所一定要自己帶包裝紙巾，含菌量少過廁所本身提供嘅好多」。



啟德零售館回覆《香港01》表示，收悉相關意見後即時聯絡清潔承辦商跟進，已要求承辦商提醒所有清潔員工，必須嚴格按照既定的程序及準則進行清潔；若發現有員工未能妥善執行清潔工作，必須嚴正處理。



有港女到啟德零售館廁所如廁時，發現有清潔工將用作拖地的拖把，直接擦拭廁所板。（示意圖／資料圖片）

啟德零售館清潔工「拖把擦廁所板」

該港女在threads帳號發帖，指日前到位於啟德體育園主場館旁的啟德零售館上廁所，由於當時廁所有漏水問題，她目睹有清潔工將剛剛用作拖地下的拖把，直接用作擦拭廁所板，甚至戴着手套「揸乾個地拖啲水」，沒有脫下手套便前往更換廁格內的紙巾。

女性生理結構易受入侵 易引發婦科疾病

樓主質疑用作清理地下的拖把，可能夾雜尿液、糞便、廁所水、地下污物，而女性生理結構較易受病菌入侵，擔憂清潔工行為容易引發種種婦科疾病，如陰道炎、尿道炎，於是提醒廣大女生們，「真心奉勸去廁所一定要攞消毒酒精，抹乾淨個廁所板先坐」。

樓主到啟德零售館的廁所，發現有漏水問題，其後目擊有清潔工用拖把清理地下後擦拭廁所板，擔心會增加女性患婦科疾病風險。（threads圖片）

外出如廁緊記帶3寶 兼避免使用廁所提供紙巾

樓主續稱，若然有女生下體感到不適，毋須覺得羞恥，「有時有啲西人就係咁無公德心」，或有人如廁時會踩上廁所板，弄到全個廁所板充滿尿液，所以叮囑女生們如廁時「一定要帶齊消毒酒精、消毒紙巾、同埋普通紙巾」 ，且盡量避免用廁所提供紙巾，因為紙巾長時間處於密閉空間，沖廁時細菌亦有可能「周圍飛」而被弄髒。

港女事後公開事件，奉勸其他女生「去廁所一定要攞消毒酒精，抹乾淨個廁所板先坐」。 （《愛回家》劇照）

網民斥離譜：清潔標準低成咁

帖文惹來網民關注事件，紛紛斥責涉事清潔工行為，「起雞皮ing」、「如果佢哋自己去廁所，會唔會覺得好核突，好唔衛生啊」、「聽完都覺得崩潰，清潔標準可以低成咁，實在太離譜」、「咁黐X線，要推到畀啟德管理層知」。

出外如廁「自保」方法

有人揚言絕對不會坐街外廁所板，「老實去街外廁所我一定會坐無影凳，唔夠膽坐落去」，倘若感到不適或真的有需要坐下，有人教路「自保」方法，「市面上有啲廁所墊可以買，我個袋長期擺定幾塊」、「去廁所一定要自己帶包裝紙巾，含菌量少過廁所本身提供嘅好多，用厠所提供嘅紙巾好易有陰道炎」、「我會自備酒精濕紙巾，抹完先坐」。

類似事件屢見不鮮

不過有人覺得類似事件多不勝數，唯有自己小心提防，「其實不止這個商場，好多地方都是」、「總之唔係佢自己去，又無人見到就會咁貪方便，我之前見過阿姐係攞個刷，刷完馬桶跟住刷廁板」、「一塊布或一個地拖抹晒成個廁所，包括洗手盤」。

啟德零售館：已聯絡清潔承辦商跟進

啟德零售館回覆《香港01》指，收悉有關意見後，已即時聯絡清潔承辦商跟進事件。館方已要求承辦商提醒所有清潔員工，必須嚴格按照既定的程序及準則進行清潔；若發現有員工未能妥善執行清潔工作，必須嚴正處理。此外，承辦商會加強巡視零售館內各樓層的設施，定時查核承辦商提供的清潔工作記錄，確保清潔工人獲適當督導，包括使用合適工具或設備進行清潔，以符合清潔及衞生標準。

啟德零售館強調，一直致力於為顧客提供優質購物環境，會繼續與承辦商保持溝通，確保其服務表現符合合約要求。如發現承辦商有違規、失責行為或沒有按照合約條文提供潔淨服務，會因應情況採取跟進行動。

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