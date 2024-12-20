坐飛機也能溺水？「廁所髒水淹滿地」停不了　乘客無處逃生極恐慌

美國航空（American Airlines）本月初傳出有飛機發生「高空淹水」的離譜事件，機上乘客拍下機艙走道積滿水、遲遲不消退的畫面，甚至有嚇壞了的乘客擔心自己會在離地3萬呎（約9.1公里）的高空「淹死」。



《紐約郵報》報道，這起事件發生在美國航空本月7日1架從德州飛往明尼蘇達州的航班上，乘客所拍攝、名為「機上正在播放《鐵達尼號》」的影片中，可以見到機艙走道淹水，震驚的旅客見狀紛紛逃離座位，鏡頭還帶到水似乎是從飛機後方的廁所漏出，影片至今吸引超過720萬人觀看。

美國航空月初發生「高空淹水」事件，廁所水淹沒機艙通道，有乘客因無處逃生害怕「淹死」，引起熱論。（X@ABC）

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機上乘客布拉澤維奇（Hilary Stewart Blazevic）指出「有名女乘客使用完廁所後，向空服員表示有漏水的情況，但這個狀況後續無法被順利排除」，並表示：

當我們意識到無法阻止漏水時，全部人都難以置信，也有點恐慌。

根據布拉澤維奇的說法，不少乘客見到水逐漸向自己靠近時、紛紛抬起腳來避開，因為他們認為「水很髒」。

這段影片曝光後引起熱議，不少網友紛紛表示：

「《死神來了》的最新靈感」

「想像一下溺水，不過是在半空中」



也有人表示：

「沒想到空中也可能被淹死」

「又有新恐懼被解鎖了」



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