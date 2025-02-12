淫男誘騙7名未成年女拍裸照！與15歲少女性交拍片　控8罪判刑曝光

台灣發生涉及兒童的風化案件。彰化縣1名男子透過網上遊戲認識7名未成年女童或少女，以互相交換裸照為由，要求她們拍攝全裸照片，年紀最細只得10歲。淫男更和其中1名15歲少女發生關係，有家長發現女兒行為有異，因而揭發事件。淫男接受調查期間認罪，被控「引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號」和「製造少年為性交之電子訊號」等共8罪，判處入獄5年6個月。



7名未成年女童或少女被誘騙拍攝全裸照片，年紀最細只有10歲，被告其中1名15歲少女發生性行為。（示意圖/gettyimages）

淫男誘使7名未年女童拍裸照

台媒於今年2月報道，案件在彰化地院審理，石姓男子案發時在麵粉廠工作，自2021年5月起在住所使用不同名稱登入3個網上遊戲，先後認識7名女受害人，年齡由10歲至17歲不等，先自行傳送裸照，然後誘使她們拍攝全身裸照供其觀賞。

2022年7月13日下午1時許，石男帶同其中1名15歲少女前往桃園市1間家汽車旅館發生性行為，並用手機拍攝性愛過程。

被告承認控罪，被判入獄5年6個月。（示意圖/gettyimages）

法官判罪成囚5年6個月

其中1名11歲受害人的母親察覺女兒行為異常，經查問後驚揭事件，隨即報警求助。警方根據線索拘捕石男，並從其手機及電腦檢獲裸照、LINE對話紀錄等證據，石男自白認罪。

法官認為，醫院鑑定報告顯示被告沒有智力低下問題，沒有明顯戀童跡象和特定性心理障礙，再度性侵兒童的可能性不高，但被告偏好網路互動，容易以未成年女性作為對象，理應持續接受心理治療和認知輔導，目前只有2名受害人願意和解，判處「引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪」和「製造少年為性交電子訊號」等共8罪罪名成立，分別判處1年4個月至3年4個月不等，應執行有期徒刑5年6個月，全案仍可上訴。

（綜合）