亂倫│變態叔叔被控2度性侵15歲侄女　願賠$XX萬元求原諒下場曝光

台灣發生亂倫性侵案。1名男子趁獨自照顧15歲侄女期間，要求對方為他洩慾，其後甚至硬上性侵。侄女受辱後行為變得怪異，家人察覺後驚揭獸行而報警，叔叔變態惡行才得以曝光。



被告在庭上認罪，並與侄女的法定監護人達成和解獲得原諒，法官判處2項「成年人故意對少年犯對受照護之人利用機會性交」罪名成立，應執行有期徒刑1年2個月，緩刑5年，同時接受保護管束，並需向受害人一方分期賠償60萬新台幣（約15萬港元）。



受害少女2次遭到性侵。（示意圖/gettyimages）

照顧侄女期間2次伸出狼爪

台灣傳媒於2025年1月報道，案件於在桃園地院審理，被告與15歲受害少女是叔叔與侄女關係，被告於2022年經常前往侄女位於桃園區的住所，等候受害人放學後代為照顧管教。案發於同年10月，被告趁家中只有侄女趁時，要求她為他洩慾，被告之後食髓知味，闖入受害人房間內將她性侵。

受害人事後神情有異，經家人追問下，終於透露叔叔的獸行，家人其後報警求助，訴涉案叔叔被起訴。

被告在庭上認罪，法官判處應執行有期徒刑1年2個月，緩刑5年，同時接受保護管束，而且向受害人一方分期賠償60萬新台幣（約15萬港元）。（示意圖/gettyimages）

被告獲判緩刑 分期賠償60萬新台幣

被告在庭上認罪，法官批評被告身為受害少女的叔叔，理應盡力維護侄女身心健全發展，但被告為一己私慾，罔顧倫常關係，對受害少女的身心健康和發展造成危害。惟考慮到被告承認罪行，並和受害少女和其法定監護人達成和解，裁定2項「成年人故意對少年犯對受照護之人利用機會性交」罪名成立，各判處有期徒刑10月，應執行有期徒刑1年2個月，緩刑5年，緩刑期間需要接受保護管束，

另外，被告需要向受害人一方分期賠償60萬新台幣（約15萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）