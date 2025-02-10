結婚日奶奶收走金器！稱代保管1原因賣掉　人妻嬲爆再揭心寒內情

就算是父母長輩，也不能擅自處理子女的財物，何況是媳婦結婚日收到的金器呢！台灣1名人妻在網上發帖怒呻，指結婚當天奶奶直接收走金器，當中包括奶奶和自己母親所送的全部金器，聲稱因兒子和新抱居住的社區治安一般，所以由她暫時保管。樓主聞訊便要求丈夫取回金器，沒料最後獲回覆指奶奶已把所有金器賣掉，「賣掉的錢後來匯給先生當作我們的生活補貼」。樓主此時才知道丈夫原來一直有收取奶奶的資助，即使後來丈夫稱願意賠償，但人妻強調並非金錢問題，「連我媽媽送的都賣，就很可惡」。樓主的母親亦形容金飾是給晚輩的祝福，賣掉就代表打算讓婚姻破碎了，令她十分氣憤。



網民認為樓主的丈夫母子均有問題，直指「匯給你先生了？你先生也都沒說？」、「偷賣了我媽給我的金飾，我以後不會再跟這個人再有任何關係，沒提告已經給老公面子」、「瘋女人（奶奶）拿娘家給的金飾」。



樓主表示結奶奶於婚當天直接收走金器，包括奶奶和樓主母親所送的全部金器，聲稱因兒子和新抱居住的社區治安一般，所以由她暫時保管。（《BB來了》電視截圖）

結婚當天直接收走金器 聲稱治安不好代保管

樓主在Threads發文表示，奶奶生活富裕，總共有4棟房子，甚至可用現金買樓。結婚當天，奶奶向樓主送贈1金頸鏈，樓主的母親則向女婿送上金飾，之後奶奶直接收走所有金器，聲稱因他們居住的社區治安欠佳，由她來保管更好。

樓主得知事件，便要求丈夫取回金器，詎料丈夫與奶奶溝通後，對方表示已經賣走所有金器，「賣掉的錢後來匯給先生當作我們的生活補貼」。樓主此時才知道丈夫一直收取奶奶的資助，而丈夫則明言他願意代母賠償。

奶奶賣掉所有金器並將錢匯給丈夫作為生活補貼，人妻當時才知丈夫一直有收取奶奶的資助。（《BB來了》電視劇照）

樓主︰代表婆婆打算讓婚姻破碎了

惟樓主強調「那不是錢的問題」，認為自己母親送上金飾，是祝福他們結婚，「你媽媽（奶奶）要賣，賣她給我的金項鍊我不會叫一聲，連我媽媽送你的都賣，就很可惡」。至於生活補貼，她認為丈夫其實不應該接受，「接受了就會產生內疚」，故勸喻丈夫共同持家，明言「能讓丈夫拿錢回家孝敬父母」。樓主母親得悉事件後，亦指金飾是給晚輩的祝福，「婆婆賣掉就代表婆婆打算讓（樓主和丈夫）婚姻破碎了」。

大量網民留言指「結果治安最不好的是婆家」、「你媽媽給你的金飾，她（奶奶）憑什麼賣，我會去警察局報案」、「完全沒有在尊重晚輩的，連問都沒有，不是說治安不好暫幫保管，一轉身就被拿去變現了，錢還跑去先生口袋，這種婆家事後說的任何話都要想想是真的還是假的」。

（Threads）