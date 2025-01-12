奶奶擅安排孫仔剪髮　男童事後哭喊好醜　人母傻眼：變台版小屁孩

髮型影響1個人的外貌，切勿胡亂為人剪髮。台灣1名媽媽在網上大呻，想為兒子燙髮捲髮，徵詢兒子意見獲得同意，但奶奶認為小孩不宜燙髮，決定「先剪後奏」，擅自帶孫兒出去剪髮，完全沒有理會小承意願。她事後見到兒子超短新髮型，形容「本來的韓系變成台版小屁孩」，兒子哭着說覺得很醜，她好言安慰但內心「整個超級不爽」。



大量網民批評「有夠不尊重小孩和親生媽媽的」、「故意趁你要帶他剪髮之前，就趕緊下手，真是厲害了」、「讓老公去教訓奶奶，以後奶奶別想跟孫子獨處了」。



樓主兒子被奶奶帶去剪髮，男童當時強調想燙髮捲髮，但奶奶沒有聽從，只說其頭髮太長，最終剪短頭髮。（《愛．回家》電影劇照）

奶奶獲悉孫仔想燙髮捲髮 擅自「先剪後奏」

樓主在「Dcard討論區」表示，早年兒子還小的時候，提議為對方燙髮，但老爺和奶奶覺得「小孩太小燙髮不太好」，所以暫時擱置計劃。兒子入讀幼稚園中班後，樓主再問兒子有無興趣改變髮型，例如燙髮捲髮，兒子都同意。

奶奶知情後，竟趁樓主帶孫仔探他們時出手。直到孩子晚上回家時，樓主發現兒子「頭髮居然被剪短還被打薄、整個瀏海變成鬚狀…本來的韓系變成台版小屁孩」，原來兒子被奶奶帶去剪髮，兒子當時強調想燙髮捲髮，但奶奶沒有聽從，只說其頭髮太長，最終剪短頭髮。

男童照鏡哭訴覺得新髮型很醜，樓主只能安慰「頭髮還會再長長的」，內心極度不滿奶奶做法。（《愛．回家》電影劇照）

男童哭訴新髮型很醜

兒子晚上洗完澡照鏡，哭說覺得很醜，樓主只能安慰「頭髮還會再長長的」，但其實內心極度不滿奶奶，質疑為何擅自剪短兒子頭髮。

許多網民留言批評奶奶做法，「先剪後奏」、「不行吧！有一種叫尊重，至少要先詢問過你跟小孩意願」、「請老公解決這個問題，不然她以後會做出更多不尊重人的事」、「你只好未經她同意剪她兒子的頭髮了」。

（Dcard討論區）