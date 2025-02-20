性侵幼女5年！獸父凌辱︰就喜歡這樣　自稱100分爸爸被打臉重判

台灣發生獸父性侵未成年女兒的風化案件。新北1名獸父由女兒9歲開始，就向她伸出狼爪，幼女考慮到父母如果離婚，母親會無法獨力照顧子女，一直強忍5年直至14歲，其間自暴自棄，更與成年男子交往，跟對方在暗巷發生關係。受害人其後再次遭猥褻，獸父甚至揚言「就是喜歡這樣」，更狠批女兒不肯就範。受害人終無法再忍受，向學校老師哭訴受辱多年，案件因而曝光。



獸父被控「對未滿14歲之女子犯強制性交」等多項罪名，但他在庭上自稱「我是100分的爸爸」，反指女兒因擔心被發現她與網友發生關係，所以才會誣告親父。案件經一審二審，法官始終沒有接納被告狡辯，最終將他判處重囚8年6個月。



受害人由9歲開始就被父親性侵。（示意圖/gettyimages）

子女同睡照下手 獸父性侵幼女5年

台媒於今年2月報道，受害人母親因身體抱恙，所以長期沒有與父親發生性行為，父親轉而性侵女兒以滿足性慾，由2014年至2015年，被告趁妻子上班不在家，多次向就讀小學四年級、年僅9歲的女兒性侵得逞，即使見到女兒和幼子躺在床上睡覺，都一樣會下手，被告亦會趁女兒準備入睡時伸手猥褻。

直到2019年5月6日早上，女兒已經14歲，穿好校服準備上學，被告突從後熊抱猥褻，即使女兒明言拒絕，指出「上學快要遲到了」、「為什麼要這樣？」，但被告沒有收手，反而說「沒關係，會載妳」、「我就是喜歡這樣」等。女兒則繼續表達不滿與不願意，令到被告怒說「以後什麼事都不要找我」、「不讓我抱的話，就不認這個女兒」，受害人聞言傷心，當天上學時向班導哭訴遭父親性侵，案件才得以曝光。

受害人14歲時不滿再遭父親猥褻，反遭父親斥責，她終向班導哭訴遭性侵的遭遇。（示意圖/gettyimages）

被告自稱「100分爸爸」 反指遭女兒誣告

被告在庭上否認罪行，辯稱之前都是女兒叫他進去陪睡，而且自稱是「100分的爸爸」，反指女兒想脫離家庭，並和網友發生關係，擔心被父親發現，因而才會誣告他。

但受害人表示，小學四年級時已被父親性侵過3至4次，而5歲胞弟都在旁邊睡覺。受害人稱首次被侵犯後，她曾向母親提及「爸爸突然抱我（受害人）」，母親曾當着女兒面前質問被告，但當時對方否認，母親沒有再處理事件，受害人亦不敢再提及箇中細節，擔心父母吵架，一旦離婚，母親將無法獨力照顧子女。

被告自稱是「100分的爸爸」，反指女兒想脫離家庭，並和網友發生關係，擔心被父親發現，因而才會誣告他。（示意圖/gettyimages）

受害人︰想到你說自己是100分的好爸爸，我就快笑死了

法官認為受害人經鑑定後因小學遭性侵一事而罹患創傷後壓力症，出現解離和發噩夢等症狀，連填資料時看到「父母」字眼都會感到「不爽、噁心」，她亦曾向朋友表示「已經被這樣對待過，所以跟其他人怎麼樣也無所謂」，因而在案件曝光前和成年男子交往，更在住所和暗巷多次發生關係，足以證明受害人因從小遭父親性侵而自暴自棄。

案發後，女兒獨自在外租屋，無法享受家庭溫暖，也曾寫信給父親表示「一想到你說你自己是100分的好爸爸，我就快笑死了」、「聽媽媽說，你希望我趕快回家…回去幹嘛？回去被你繼續性侵，繼續被你傷害嗎？」等，和被告指控受害人想脫離家庭而作出誣告的說法不符。

法官對被告判囚8年6個月。（示意圖/gettyimages）

案件一審二審 被告遭改判8年6個月

新北地方法院一審審理時，判處「對未滿14歲之女子犯強制性交」、「猥褻」、「成年人對少年犯強制猥褻」等罪名成立，判處9年6個月，被告不服提出上訴。

高等法院審理案件，法官表示，除了被告3度性侵和猥褻女兒有明確證據之外，其餘指控包括被告在女兒小學時以2周1次頻率進行性侵，大約52次，以及國一和國二時期1個月1次性侵，大約18次，上述指控因證據不足而無罪，判處被告「對未滿14歲之女子犯強制性交」、「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」、「成年人對少年犯強制猥褻」罪名成立，合併入獄8年6個月，案件仍可上訴。

（綜合）