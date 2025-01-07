獸父猥褻親兒！3歲起摸下體4年半54次　兒子反求情： 我原諒爸爸

台灣發生父親猥褻兒子的駭人風化案件！涉案父親從兒子3歲起，即入讀幼稚園至到小學一年級的4年半期間，共猥褻親兒達54次，包括以手撫摸或其舔肛門及下體等行為。兒子曾向祖母求助但無效，最後決定告知學校老師才揭發。



案件審理期間，兒子竟反過來為父親求情，表示「我原諒爸爸」，惟法官認為此事悖逆倫常，令年幼的兒子身心受創，最終判被告54項強制猥褻罪罪成，判處有期徒刑4年。



受害男童3歲起便被長期遭父親猥褻。（示意圖/gettyimages）

對兒子每月1次猥褻行為

據台灣媒體報導，判決書指出，屏東縣的被告自兒子3歲便伸狼爪，平均每月1次，於家中房間內對受害者作出強制性猥褻行為，維時長達4年半。雖然受害男童曾明確表示不要、以手推開拒絕，被告仍用手撫摸兒子下體、舔其肛門及下體、或以手握他下體等，共作出54次猥褻行為。

受害男童於2年多前向學校老師反映，此事才得以揭發。學校知悉後，隨即通報警方進行調查，經過診斷，男童明顯出現創傷後壓力症候群症狀。

男童明顯出現創傷後壓力症候群症狀。（示意圖/gettyimages）

男童為爸爸求情：不希望爸爸接受處罰

男童的祖母應訊時指，雖然孫子有向他反映，惟兒子（被告）表示只是跟小孩（受害人）打鬧，她表示亦有提醒並阻止父子一起睡。而案件審理期間，男童反過來為父親求情，表示「我不希望爸爸接受處罰，我只希望爸爸可以不要再摸我」、「我怕講了會害了爸爸，我怕講錯話爸爸會被罰，我原諒爸爸，希望這件事可以快點結束」，童言令人心痛。

法官斥被告犯罪後沒有悔意

案件在屏東地院審理，被告否認所有指控，強調並無猥褻情事。法官認為，檢視相關證人及男童說詞、醫學診斷報告等事證後，認為被告身為人父，作為父親本應提供穩妥及安全的成長環境，竟有悖論常，於犯罪後沒有悔意，令兒子身心受創，影響日後健全的人格發展。法院衡量被告過去無刑事前科，就54個強制猥褻罪，判處有期徒刑4年。案件尚可上訴。

（綜合）