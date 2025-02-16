危險！30名巴士迷企路中心影相　馬路放單車阻埋站　網民斥：低質

「為咗影巴士可以去到幾盡？」有港男近日發文批評有巴士迷為拍攝巴士，竟將一部共享單車放在巴士站，疑想阻礙「埋站」爭取更多時間拍攝及拍出最理想角度，幸有「鐵騎士」看不過眼，下車將共享單單搬回行人路上。港男又分享一張照片，約30名巴士迷站在馬路中心防撞欄位置，手持專業相機拍攝，有巴士迷面露笑容，惹來網民怒斥。



有港男近日發文批評有巴士迷為拍攝巴士，竟將一部共享單車放在巴士站，疑想阻礙「埋站」。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

有港男周日（2月9日）於fb群組「車cam L（香港群組）」轉載一段52秒影片，指出「有巴X為咗影巴士擺部單車出馬路，好彩有好人移上行人路」。影片可見，當時有3名穿黑衣男子站在巴士站，巴士站馬路邊放有一部共享單車，一輛巴士緩慢「埋站」，巴士司機似被單車阻礙，車頭偏向馬路中心停泊。

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隨後，有「鐵騎士」在巴士旁駛經，停泊在巴士前一段位置，下車後立即指斥站在巴士站的3名黑衣男子，「擺架單車出嚟做咩呀！」，3人未有回應。「鐵騎士」將共享單車搬回行人路上，巴士「落客」後駛離，「鐵騎士」緊隨上車駛走。

港男分享一張照片，約30名巴士迷站在馬路中心防撞欄位置，手持專業相機拍攝，有巴士迷面露笑容，惹來網民怒斥。（fb群組「車cam L（香港群組）」圖片）

事件引來網民指責巴士迷，「佢哋嘗試迫個巴士佬擺個靚位」、「真係累人累物」、「真係好煩好低質好擾民」、「危害公共安全！」，指出「其實佢哋走訪啲巴士總站影咪得囉，完全無必要做埋啲危險嘢喎」，又讚揚「好在電單車司機好人，幫手拎返返上行人路」。