巴士站頭位女子狂吸電子煙變火車頭　尾隨港女呻慘：食晒啲二手煙

吸煙非但危害自己健康，更可能累及他人吸入二手煙，可謂害人害已！網上最近流傳1條影片，顯示1名女子在荃灣九巴站等車時，站在頭位卻狂吸電子煙，不斷吞雲吐霧，煙味飄到後方位置，如同「火車頭」令尾隨排隊的其他等車人士受罪，其中1名港女大呻「食晒啲二手煙，要避開，重新排隊」，她在整個等車過程中吸了10多口二手煙，批評吸煙女的行為缺德。



1名戴帽的女子站在巴士站頭位，不斷抽電子煙，吞雲吐霧間更會轉身噴煙，如同火車頭般令尾隨等車乘客受罪。（Threads影片截圖）

1名戴帽的女子站在巴士站頭位，不斷抽電子煙，吞雲吐霧間更會轉身噴煙，如同火車頭般令尾隨等車乘客受罪。（Threads影片截圖）

短髮女邊等巴士邊吸電子煙

樓主在Threads上載1條影片，顯示現場是荃灣石圍角新村九巴車站，1名戴帽的短髮女子1名戴帽的女子站在巴士站頭位，不斷抽電子煙，吞雲吐霧間更會轉身噴煙，如同火車頭般令尾隨等車乘客受罪。

樓主狠批「好憎啲人喺巴士站排隊都食電子煙」，當時她站在吸煙女身後等巴士，「啲煙吹晒過嚟，我食晒啲二手煙」，樓主不得不避開重新排隊，「全個等車過程就吸十幾口，真係缺德」。

政府早前公布多項控煙政策，除了短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等。（資料圖片）

政府或引入法例禁止排隊吸煙 包括輪候公共交通工具

政府早前公布多項控煙政策，除了短期10項措施外，中期會研究禁止「火車頭」、即邊行邊吸煙等。醫務衞生局局長盧寵茂曾表示，會引入法例禁止排隊吸煙，現階段建議包括在輪候公共交通工具及排隊入指定處所時，例如公眾遊樂場地、主題公園、公眾娛樂場所及公營醫療設施等；並增加禁煙區，擴至幼兒中心、學校、安老院及公營醫療設施的入口指定範圍，賦權於特定地訂立大範圍禁煙。當局指禁煙區吸煙定額款10年無提升，會建議提高一倍至3,000元。

警方過往檢獲的太空油「依托咪酯」，以及含太空油的電子煙機。（警方提供）

政府計劃刊憲列太空油為毒品

另外，近年不少人以電子煙工具吸食俗稱「太空油」的有有害物質，而「太空油」是一種非法混入有害物質的煙油，一般透過電子煙產品吸食，而警方近年多次檢獲俗稱「太空油」的依托咪酯電子煙油，並曾形容為太「兇」油，呼籲切勿吸食。

政府計劃於2月14日修訂附屬法例，並同日刊憲，將依托咪酯納入香港法例第134章《危險藥物條例》，列為毒品管制。修例工作完成後，非法管有的最高刑罰是監禁7年及罰款100萬元；販運或非法進口的最高刑罰是終身監禁及罰款500萬元。

警方曾搗破太空油案，檢獲大量證物，包括果味甘油及量杯。（資料圖片／王譯揚攝）

警方大力打擊大空油

另外，警方近年大力打擊俗稱「太空油」的依托咪酯新興毒品，且引入太空油快速檢測工具，以檢定相關毒品。今年1月18日，西九龍衝鋒隊及機動部隊進行重點巡邏，機動部隊於油麻地截查1名55歲本地男子，在其身上搜出一粒電子煙彈，即場使用快速檢測工具，成功驗出該粒電子煙彈含有依托咪酯，該名男子涉嫌「管有第一部毒藥」被捕。

警方引入太空油快測工具，可驗出電子煙彈是否含有依托咪酯。（警方圖片）

（Threads）