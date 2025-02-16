驚！77歲婦輪椅攜女兒腐屍逛街　揭伴屍1年多　鄰居嚇到晚晚噩夢

伴屍情節恐怖，但事件亦令人唏噓不已。英國倫敦有77歲老婦不捨50多歲女兒離世，竟將屍體存放在公寓一年多，鄰居數月來不斷聞到惡臭，老婦為免被揭發，包裹女兒腐屍放到輪椅上，推着腐屍逛購物中心，企圖讓調查人員相信女兒尚在人世。由於惡臭太過明顯，老婦終被調查人員揭發一直伴屍，鄰居更因不慎目睹警方將腐屍從公寓抬出而經常發噩夢。



英國倫敦有77歲老婦不捨50多歲女兒離世，竟將屍體存放在公寓一年多。（示意圖/GettyImages）

據英媒報道，77歲老婦特內爾（Joan Kathleen Turnell）將女兒的屍體存放在她們所住的倫敦東部雷敦（Leyton）一間合租公寓中長達一年多，鄰居數月來，一直向房屋管理公司投訴特內爾屋內傳出惡臭及蒼蠅氾濫，工作人員遂前往調查卻被拒入內。

特內爾為讓調查人員相信女兒仍活着，用紅色外套包裹女兒屍體放到輪椅上，推着輪椅逛購物中心。暗中調查的人員經過特內爾身旁時，聞到惡臭遂報警，警方出動攔截揭發特內爾藏屍，而屍體呈「嚴重腐爛」狀態。警方到公寓調查時，發現地板、牆壁都黏有糞便及其他不明身體殘留物。

東倫敦死因裁判庭指出，特內爾女兒特蕾西（Tracey Turnell）於1971年10月出生，有脊柱彎曲、膝蓋受損和手臂畸形問題。特內爾指出，不記得女兒去世的確切日期，但相信是在2022年9月左右，當天兩人一起在公寓看電影，其間特內爾與他人通話，結束後她嘗試與女兒說話，卻沒得到回應。特內爾伴屍一年多，至2023年11月7日被揭發，由於屍體已嚴重腐爛，需透過DNA確認身分，法醫無法判定死因。

特內爾給死因裁判官的聲明中寫道：「我將特蕾西留在身邊，是因捨不得與她分開，我太愛她了。」（示意圖/GettyImages）

特內爾給死因裁判官的聲明中寫道：「我將特蕾西留在身邊，是因捨不得與她分開，我太愛她了。」特內爾說，女兒沒有朋友、戀人，亦沒有手機，警方從沒找到特蕾西照片。由於特內爾患有嚴重精神健康問題，已根據《精神健康法》送往精神病院，目前未有因非法處理屍體被起訴。有報道指，特內爾被診斷出患有長期悲傷障礙及腦瘤。

另外，向房屋管理公司報告特內爾屋內傳出惡臭的60歲鄰居基里（Kiri），由於不慎目睹警方將腐屍從屋內抬出，致心理健康產生重大影響，「我不得不吃藥，因睡覺時經常會發噩夢，並回想起看到屍體的場景」。

其他鄰居則形容特內爾總是髒兮兮和蓬頭垢面，但一直都會友善地打招呼，沒察覺到行為有異，亦以為特內爾將女兒送到護理機構，故有段時間少見到特蕾西。

（倫敦旗幟晚報/每日星報）