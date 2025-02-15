醉男被執屍！賓館房內被男友人性侵　遭硬上曾痛醒　淫狼判刑曝光

無論男女都要懂得保護自己！台灣高雄1名黃姓男子涉嫌酒後性侵1名醉酒男子，事後向受害人賠償53萬元新台幣（約12.6萬港元）。法院早前判決，依刑法第225條第1項「乘機性交罪」，判處有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。



台灣高雄一名黃姓男子涉嫌酒後性侵一名醉酒男子，被判處有期徒刑2年，緩刑5年。（示意圖/GettyImages）

2男醉酒後開房休息 受害人被性侵

法院判決指出，黃男經共同友人介紹下認識成年的A男，眾人於去年9月24日凌晨零時許，一同前往酒吧喝酒，其後再往某賓館休息。黃男與A男進入同一房間，黃男於A男因不勝酒力已呈意識模糊狀態下乘機性侵，塗抹潤滑液後插入A男肛門，A男一度因疼痛反射性推開黃男，隨後又不省人事。黃男繼續親吻A男胸部，及再以性器插入A男肛門，對A男性交行為得逞。

受害人欠缺抗拒能力狀態下遭侵犯

警方調查及法庭審理時，黃男承認犯罪事實，據調查結果，證據顯示黃男行為符合「乘機性交罪」構成要點，法院經審理後，確定黃男在A男欠缺抗拒能力狀態下，嚴重侵犯A男性自主決定權。

法院認為，黃男犯案後坦承罪行、當庭向A男道歉，顯示有悔意，亦賠償A男53萬元新台幣（約12.6萬港元），故依刑法第59條規定，酌情減刑，判處有期徒刑2年，緩刑5年，可上訴。

（綜合）