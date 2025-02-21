啟德兒童遊樂場洗手盆泥水淤塞　康文署推改善工程：場地暫時封閉

小朋友玩耍也要有公德心。有港女近日前往啟德體育園一帶閒逛，見到一群小朋友於啟德車站附近的康文署公園沙池玩耍，惟小朋友們均在旁邊洗手盆裝水倒在沙池中，「係咁來回𢳂水」，導致3個洗手盆因去水口混雜泥沙淤塞，洗手盆溢滿泥黃色的水，港女批評父母應加以教育。



不過，有網民看相片後，認為洗手盆安裝在沙池遊樂場旁邊，無可避免會有泥沙淤塞問題，「就算唔係𢳂水，玩完沙洗手都好快會塞啦，design fault（設計錯誤）多過係人為因素」。



康文署回覆《香港01》查詢時表示，影片中的兒童遊樂場位於康文署轄下的啟德車站廣場，場內設有滑梯、繩網及沙池等遊樂設施，署方一直密切留意啟德車站廣場的使用情況，在2月上旬，職員發現兒童遊樂場內的洗手盆出現淤塞情況，已即時安排及完成通渠工作。同時，該署已於有關位置張貼告示，提醒家長教導孩子正確使用洗手設施，並安排保安員加強巡邏，如發現有市民不當使用設施，會即時作出勸諭。



康文署表示，為了徹底清理淤塞物，已聯絡工務部門進行緊急改善工程，現時有關設施暫時封閉，預計於2月下旬完成改善工程。工程期間，市民可使用鄰近位於草地滾球場的洗手間設施。



影片可見，有女童拿着膠兜於一個已淤塞、溢滿泥黃色水的洗手盆中裝水。（Threads影片截圖）

影片可見，有女童拿着膠兜於一個已淤塞、溢滿泥黃色水的洗手盆中裝水。（Threads影片截圖）

康文署強調，署方一直致力提供多元化、具大自然元素、富創意和趣味性的遊樂空間，讓兒童享受遊玩的樂趣、發展身心和增加與其他小朋友的互動交流，而涉事兒童遊樂場的洗手盆的去水設計均符合《建築物條例》第123I章《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》的要求。該署將根據現場使用狀況，定期清洗洗手盆底的隔氣彎管，以防沙石堵塞

港女：小朋友來回𢳂水玩到塞晒

該港女於Threads發文上載一段7秒影片，無奈說：「啲洗手盆俾小朋友玩到塞晒。」影片可見，有女童拿着膠兜於一個已淤塞、溢滿泥黃色水的洗手盆中裝水，而旁邊兩個洗手盆無一倖免，同樣遭受淤塞之災，木板地面沾滿泥濘，環境骯髒，鏡頭結尾見到一群小朋友在家長陪伴下，於沙池及遊樂設施上玩耍。

旁邊兩個洗手盆無一倖免，同樣遭受淤塞之災，木板地面沾滿泥濘，環境骯髒。（Threads影片截圖）

港女表示，起初以為是普通的塞水喉，經觀察下發現淤塞問題與小朋友有關，將沙池遊樂場當沙灘玩，「有幾個小朋友不停來回將水倒完落個沙池度，又再將啲沙池嘅水倒返入洗手盆，就算塞唔塞唔關佢哋事，呢種行為個人認為都係覺得好無公德心，唔識咪教囉」。

發文港女無奈說：「啲洗手盆俾小朋友玩到塞晒。」（Threads影片截圖）

網民：洗手盆設計問題致淤塞

網民留言表示，洗手盆是被泥沙堵塞，「有機會小朋友用嚟盛水啲嘢沾滿泥沙，盛水過程泥沙沖咗落去水口，積少成多咪塞，又或者小朋友玩完，家長直接拎去洗手盆沖乾淨，所以大量泥沙就累積去水口」，認為家長有責任阻止，「小朋友點會知道沙有機會塞咗洗手盆，根本家長有責任同小朋友說」。

一群小朋友在家長陪伴下，於沙池及遊樂設施上玩耍。（Threads影片截圖）

有網民質疑是洗手盆設計有問題才導致淤塞，「沙池隔籬嘅洗手盆梗係畀手有沙嘅小朋友洗手㗎啦，總會有呢啲問題，冇提前考慮到係設計唔細心，一係加吹風機、加大字告示，撥乾淨再洗手，一係改去水嘅設計」、「就算唔係𢳂水，玩完沙洗手都好快會塞啦，design fault（設計錯誤）多過係人為因素」、「你有無見過沙灘會用呢種盆俾人洗手？多數就咁整個水龍頭沖落地就算」。有網民則指出，「根本嗰啲沙應該不是畀小朋友玩，沙作用應該保護小朋友跌親減低受傷的機會」。