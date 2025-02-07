港鐵2鄉音大媽罵戰︰X街　男童向母掩咀　大叔勸阻：上東張西望啦

遇到衝突時切忌情緒激動，否則情況只會愈演愈烈。小紅書日前瘋傳1條影片，顯示2名鄉音大媽在港鐵車廂的關愛座上因事發生口角，其中穿粉紅色羽絨褸的大媽突然爆粗「X街」，令到白褸大媽更加生氣，同樣爆粗反斥「你先X街」。由於2名大媽鄉音較重，加上激動時口齒不清和疊聲，所以難以聽清2人對罵內容，只有粗口部份卻句句鏗鏘，故粉褸大媽再說「傻X」，引來白褸大媽重覆回敬，驟時間車廂充滿粗言穢語。



罵戰期間，1名黑色背心褸的男子一直勸架，指出「唔好嘈啦，被人放上網啦，放上YouTube被人睇啦，做網紅㗎啦」，又有人提及一旦被人拍攝，連講「上東張西望啦」作出警告。之後有1名男童上前用手遮掩白褸大媽咀部，直接勸喻母親不再口出惡言，但白褸大媽反駁「唔係我講架，人哋先講我」。



許多網民笑言「聽唔清楚，有冇字幕提供？」、「真實版《寒戰》，女版郭富城同女版梁家輝疊聲嘈架」、「細路好慘，勸阿媽收口都被人駁」。



粉褸大媽直斥對方「真係有病」，白褸大媽反駁「你先有病」。（小紅書影片截圖）

粉褸大媽突然爆粗「X街」，白褸大媽聽到更加生氣，同樣爆粗反斥「你先X街」。（小紅書影片截圖）

2大媽大聲疊聲互罵︰X街

相關影片長約2分鐘，被上載至小紅書，但其後刪除，片中見到穿粉紅色羽絨褸的大媽和白褸大媽坐在關愛座上，2人中間有1名女童，相信是白褸大媽的女兒。片段中見到粉褸大媽辱罵「真係有病」，白褸大媽反駁「你先有病」，然後粉褸大媽言辭之間提及該名女童，但由於操鄉音和夾雜鄉下話，所以內容難以聽懂，惟1句粗話「X街」非常清晰，白褸大媽聞言更加生氣，同樣爆粗「你先X街」，她們繼續大聲疊聲互相辱罵，車廂頓時充斥粗言穢語。

其間有2名男子勸架，當中身穿黑色背心褸的陌生大叔用清晰廣東話指出「唔好嘈啦，被人放上網啦，放上YouTube被人睇啦，做網紅㗎啦」，但2女沒有收口，繼續大聲吵架，粉褸大媽再說「傻X」，引來白褸大媽重覆回敬，黑褸男再指，如果被人拍片，「上東張西望啦！上東張西望啦！上東張西望啦！」，重要的事連續講3次，但仍未能令2名大媽收口。

1名男童用手遮掩白褸大媽咀部，勸說「媽咪，唔好再講」。（小紅書影片截圖）

白褸大媽撥開兒子，繼而反駁「唔係我講架，人哋先講我」。（小紅書影片截圖）

網民︰有冇人好心提供埋字幕？

隨後1名男童用手遮掩白褸大媽的咀部，勸說「媽咪，唔好再講」，但白褸大媽撥開兒子，繼而反駁「唔好話我講㗎，人哋先講我」，影片至此結束。

大量網民看片後笑言「好難聽得清楚，有冇人好心提供埋字幕？」、「仔女面前嘈，點教小朋友？」、「細路仲冷靜過啲大人」。

（小紅書）