有家教！男童搭港鐵捉柱轉圈撞到人　母5度命道歉　網民讚：難得

現今遇到有家教、願意指正子女錯誤行為的父母並不容易。有港女乘搭港鐵時，遇到頑皮男童捉着扶手鐵柱玩「大風車」，轉來轉去，不小心撞到她，原以為男童不會道歉，同行母親亦會若無其事，怎料母子二人以英語對話，母親要求兒子道歉，又嫌說得不夠大聲，要求再道歉，前前後後命令了5次，令她十分感動難得遇到願意言傳身教正確行為的母親。



有港女乘搭港鐵時，遇到頑皮男童捉着扶手鐵柱玩「大風車」，轉來轉去，不小心撞到她。（資料圖片）

男童捉柱玩「大風車」 母5度命令道歉

該港女於社交平台Threads發文憶述，2月5日乘搭港鐵時，有母親帶着一子一女上車，「個仔一上到車就揸住條柱玩大風車，喺度轉轉轉」，更撞到她。正當她以為母子二人不會道歉，母親就以英語要求兒子道歉「Boy you bumping her, you should say sorry to her（孩子，你撞到她，你應該向她道歉）」；男童表現不情願，母親再度要求，港女說沒關係，但母親沒理會，第三度要求，男童繼續不作聲。

港女心想，男童並非「撞得太大力」，所以也沒所謂，她下車後原以為事件已完結，沒料到一家三口也在同一個站下車。母親推兒子去她面前，命令「Go！she is right there ! Say sorry to her ！（前去！她就在那！向她道歉！）」，男童不情願、熱淚盈眶地說了聲「sorry」，港女表示沒關係。

怎料，母親對兒子表現還未滿意，指出「Say it louder , she can't hear you, say it ,she is waiting for you（說大聲點，她聽不到，說，她正等你）」，男童繼續沒說話，只是「眼濕濕」。港女不想糾纏下去和難為男童，表示「Is ok, I'm in rush, I need to go now, sorry（沒關係，我趕時間，我要離開了，對不起）」，然後就「走遠咗」。

母親5度要求兒子就撞到別人道歉，令發文港女十分感動難得遇到願意言傳身教正確行為的母親。（《山河故人》劇照）

網民：呢啲有家教嘅阿媽好少見

網民紛紛讚揚男童母親作出適當教育，「幫下佢手教仔都好事嚟嘅，起碼個阿媽肯迫小朋友道歉，已經好難得」、「呢啲有家教嘅阿媽好少見」，亦有網民說「有心教係教佢唔好喺車入面玩，唔係撞到人先道歉」，建議樓主「其實應該等佢道歉，笑笑口同佢講多謝佢道歉，話佢呢個道歉係啱嘅」。

有網民指出，自己沒樓主幸運，「同場地同情況，兩個風車細路轉得都幾大力撞到我，同佢講唔好再玩，繼續轉，叫佢停，望住我好似見到白卡咁，繼續轉」。