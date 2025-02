有家教！男童搭港鐵捉柱轉圈撞到人　母5度命道歉　網民讚：難得

現今遇到有家教、願意指正子女錯誤行為的父母並不容易。有港女乘搭港鐵時,遇到頑皮男童捉着扶手鐵柱玩「大風車」,轉來轉去,不小心撞到她,原以為男童不會道歉,同行母親亦會若無其事,怎料母子二人以英語對話,母親要求兒子道歉,又嫌說得不夠大聲,要求再道歉,前前後後命令了5次,令她十分感動難得遇到願意言傳身教正確行為的母親。



有港女乘搭港鐵時,遇到頑皮男童捉着扶手鐵柱玩「大風車」,轉來轉去,不小心撞到她。(資料圖片)

男童捉柱玩「大風車」 母5度命令道歉

該港女於社交平台Threads發文憶述,2月5日乘搭港鐵時,有母親帶着一子一女上車,「個仔一上到車就揸住條柱玩大風車,喺度轉轉轉」,更撞到她。正當她以為母子二人不會道歉,母親就以英語要求兒子道歉「Boy you bumping her, you should say sorry to her(孩子,你撞到她,你應該向她道歉)」;男童表現不情願,母親再度要求,港女說沒關係,但母親沒理會,第三度要求,男童繼續不作聲。

港女心想,男童並非「撞得太大力」,所以也沒所謂,她下車後原以為事件已完結,沒料到一家三口也在同一個站下車。母親推兒子去她面前,命令「Go!she is right there ! Say sorry to her !(前去!她就在那!向她道歉!)」,男童不情願、熱淚盈眶地說了聲「sorry」,港女表示沒關係。

怎料,母親對兒子表現還未滿意,指出「Say it louder , she can't hear you, say it ,she is waiting for you(說大聲點,她聽不到,說,她正等你)」,男童繼續沒說話,只是「眼濕濕」。港女不想糾纏下去和難為男童,表示「Is ok, I'm in rush, I need to go now, sorry(沒關係,我趕時間,我要離開了,對不起)」,然後就「走遠咗」。

母親5度要求兒子就撞到別人道歉,令發文港女十分感動難得遇到願意言傳身教正確行為的母親。(《山河故人》劇照)

網民:呢啲有家教嘅阿媽好少見

網民紛紛讚揚男童母親作出適當教育,「幫下佢手教仔都好事嚟嘅,起碼個阿媽肯迫小朋友道歉,已經好難得」、「呢啲有家教嘅阿媽好少見」,亦有網民說「有心教係教佢唔好喺車入面玩,唔係撞到人先道歉」,建議樓主「其實應該等佢道歉,笑笑口同佢講多謝佢道歉,話佢呢個道歉係啱嘅」。

有網民指出,自己沒樓主幸運,「同場地同情況,兩個風車細路轉得都幾大力撞到我,同佢講唔好再玩,繼續轉,叫佢停,望住我好似見到白卡咁,繼續轉」。