智破長者電騙？阿伯求代聽電話教手機截圖　港女驚覺疑陌生女騙局

騙徒手法層出不窮，實在要提高警覺！近日有港女發帖稱疑遇長者陷電騙，她表示乘坐港鐵時，遇到1名伯伯求助稱不懂用手機截圖傳送出去。女生好意幫忙，卻發現伯伯不太清楚截圖內容，甚至遞來電話請她與另1名陌生女子直接對話，而該名陌生女子要求伯伯將家人資料及照片截圖再傳送給她。女生懷疑對方是騙徒，於是趕緊收線，並細問伯伯是否認識對方，卻驚悉伯伯不認識對方並打算向對方借錢。女生好意勸告伯伯慎防受騙，「我話唔識仲借？要借問銀行借啦！有無睇新聞呀？」，並直至下車離開前也一直好言相勸。



有港女發帖稱坐港鐵時遇到1名伯伯求助指不懂用手機截圖，她幫忙時懷疑伯伯墮入電話騙案。（《仇老爺爺》劇照）

該名女生在社交平台Threads上發帖，指日前乘搭港鐵時有1名伯伯走到她身旁坐下打招呼，她原以為對方是想「搭訕」，後發現伯伯是想找人幫忙將手機截圖，於是決定好心幫忙。

不過，樓主不知道伯伯要截圖的內容，而伯伯也不清楚，反而致電另1名女子，請樓主代為幫忙溝通。因為不認識對方及有潔癖，樓主心中警覺，最終仍是幫忙接聽，「我心入面諗緊成個流程係咪騙局，其實我唔想聽個電話，但伯伯擺埋嚟就『硬食』咗」。

代聽電話驚覺陌生女子有可疑

電話那頭的陌生女子請求樓主幫忙教伯伯以手機截圖，樓主頓覺「唔對路」，惟對方仍要求伯伯將妻子及子女的資料及照片截圖傳送給她。樓主指「我已經認定佢係騙徒」，於是迅速收線，並問伯伯是否認識對方。伯伯表示「係借錢嘅」，而他不認識該名陌生女子。

樓主擔心伯伯墮騙局，直至下車離開前也一直好言相勸。（《仇老爺爺》劇照）

阻止伯伯向陌生人借錢

樓主擔心伯伯墮騙局，即時阻止伯伯向陌生人借錢，並出言提醒伯伯，「畀啲資料佢拎晒你啲錢呀！仲畀屋企人啲資料佢？拎晒你全家資料借錢，到時你借唔到錢之餘，全家都因為你爭周身債喎」。不過，伯伯卻相信對方不會騙人。樓主無奈指「我見佢之前已經影咗啲資料畀個女人，我臨落車前都一直勸伯伯唔好咁易信人」，並發帖表示「請容許我喺度警惕一下大家要留意啲長輩」。

帖文引起網民關注，有網民希望伯伯提高警覺，並表示「叫阿伯去圖書館睇哂呢排報紙報道的騙案啦」；另有人就指「勸唔聽都冇辦法，盡力而為」，而樓主就回應「我都係咁諗，我已經盡咗力勸，最慘係佢屋企人咩都唔知，就畀人拎晒啲資料」。

（Threads）