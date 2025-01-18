電騙新招？帶口音騙徒致電稱可「免費送蚊油」　要求提供住址資料

電話騙案再有新招式！有港男收到可疑來電，稱可「免費送蚊油」，儘管他已表示家中未受蚊滋問題困擾，但對方仍要求他提供住址資料，以寄給他使用。港男知悉是騙案，於是戲弄對方稱自己身處港督府，「你快啲送來啊，你同門口嗰個人講，佢就俾你入㗎啦」，隨即掛斷電話，惟對方之後仍兩度致電，因而截圖騙徒的電話號碼，提醒他人小心提防。



有網民笑指騙徒騙人技倆低劣，「你唔叫佢去警署？話你工作中，方便啲嗎！」、「叫佢送去印度嘛」、「KK樂園（園區）去印度應該都好方便」。



有港男收到可疑來電，稱可「免費送蚊油」，並要求他提供地址。（示意圖／資料圖片）

騙徒致電稱「免費送蚊油」 要求港男提供地址

有港男在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」轉發自己帖子，指日前中午接獲5字頭電話號碼來電，對方雖然全程說廣東話，但卻帶有少許「祖國音」，並向他表示可以「免費送蚊油」。他聞言即時向對方表示家中沒有蚊滋困擾問題，但對方聲稱是「免費送出」，並要求他提供住址資料。

港男戲稱身在「港督府」 隨即掛斷電話

樓主當然知道是騙案，遂詢問對方背景，「請問你係邊個單位？」，對方回覆「我哋係獨立單位」，於是再跟對方開玩笑，指自己身處「港督府」，「你快啲送來啊，你同門口嗰個人講，佢就俾你入㗎啦」，然後馬上掛斷電話。不過騙徒疑心有不甘，及後兩度致電樓主，惟他不想再和對方對話故未有接聽，但就截取騙徒的電話號碼，以提醒他人小心提防。

港男截圖騙徒的電話號碼，提醒他人小心提防。（FB「香港突發事故報料區及討論區」圖片）

網民建議讓騙徒寄蚊油到印度：KK園區去應該好方便

不少網民紛紛取笑騙徒騙人技倆，「我會講我是駐港解放軍部隊，我已找到他位置，我們部隊會到他處自提，免他發貨麻煩了」、「你唔叫佢去警署？話你工作中，方便啲嗎！」、「叫佢送去印度嘛」、「KK樂園（園區）去印度應該都好方便」、「仲以為『印度神油』，下次再傾問係咪送錯，訂單係『泰國神油』！」。不過有人認為「騙徒用嘅係虛擬number（電話號碼）」，對方仍可以使用其他號碼繼續行騙，提防電話號碼未必有用。

（facebook「香港突發事故報料區及討論區」）