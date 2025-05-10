40歲女忽視1警號驚罹胃癌　醫生：九成患者都有　分享3招健康貼士

幽門螺旋桿菌竟與胃癌有關？台灣1名醫生分享病例指，有1位40歲女病人罹患第3期胃癌，致病的關鍵原因是忽視幽門螺旋桿菌感染，醫生進一步說明，在眾多胃癌的罹患原因中，「幽門螺旋桿菌感染被視為最重要的因素」。有研究顯示，約九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌，呼籲民眾應透過早期篩檢和根除幽門螺旋桿菌，可以有效降低罹患胃癌的風險。



40歲女病人罹患第3期胃癌，致病的關鍵原因是忽視幽門螺旋桿菌感染。（示意圖/gettyimages）

幽門螺旋桿菌和胃癌有密切關係

營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁表示，曾經協助許多患者清除幽門螺旋桿菌，降低他們罹患胃癌的風險，提醒大家防止感染幽門螺旋桿菌。他指政府亦已擴大相關篩檢，民眾及早進行檢測和治療，同時要養成健康生活習慣，才有效預防罹患胃癌，當中可從3方面着手︰

1. 健康飲食

避免食用不潔食物和飲水，飯前便後勤洗手，少吃醃漬、煙燻、高鹽及燒烤食物，減少對胃黏膜的刺激。

營養功能醫學專家劉博仁提醒健康飲食，預防罹患胃癌。（示意圖/gettyimages）

2. 戒煙限酒

吸煙人士罹患胃癌的風險較非吸菸者高出2.52倍，過度飲酒也會增加風險。

過度飲酒增加罹患胃癌風險。（示意圖/gettyimages）

3. 定期檢查

若有長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振等症狀，應該及早就醫，如果有胃癌家族史或其他胃部疾病者，建議和醫生討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者應接受除菌治療，並定期檢查。

營養功能醫學專家劉博仁呼籲民眾應透過早期篩檢和根除幽門螺旋桿菌，可以有效降低罹患胃癌的風險。（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」圖片）

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）