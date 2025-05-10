40歲女忽視1警號驚罹胃癌 醫生：九成患者都有 分享3招健康貼士
撰文：田中貴
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幽門螺旋桿菌竟與胃癌有關？台灣1名醫生分享病例指，有1位40歲女病人罹患第3期胃癌，致病的關鍵原因是忽視幽門螺旋桿菌感染，醫生進一步說明，在眾多胃癌的罹患原因中，「幽門螺旋桿菌感染被視為最重要的因素」。有研究顯示，約九成的胃癌患者曾感染幽門螺旋桿菌，呼籲民眾應透過早期篩檢和根除幽門螺旋桿菌，可以有效降低罹患胃癌的風險。
幽門螺旋桿菌和胃癌有密切關係
營養功能醫學專家劉博仁在其facebook專頁表示，曾經協助許多患者清除幽門螺旋桿菌，降低他們罹患胃癌的風險，提醒大家防止感染幽門螺旋桿菌。他指政府亦已擴大相關篩檢，民眾及早進行檢測和治療，同時要養成健康生活習慣，才有效預防罹患胃癌，當中可從3方面着手︰
1. 健康飲食
避免食用不潔食物和飲水，飯前便後勤洗手，少吃醃漬、煙燻、高鹽及燒烤食物，減少對胃黏膜的刺激。
2. 戒煙限酒
吸煙人士罹患胃癌的風險較非吸菸者高出2.52倍，過度飲酒也會增加風險。
3. 定期檢查
若有長期胃痛、胃脹、消化不良、食慾不振等症狀，應該及早就醫，如果有胃癌家族史或其他胃部疾病者，建議和醫生討論是否接受幽門螺旋桿菌檢測，感染者應接受除菌治療，並定期檢查。
（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）