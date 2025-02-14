麥當勞女子食兩餸飯照瘋傳！網民1原因籲體諒：世道難辛　提1建議

香港許多餐廳都不容許食客進食外來食物，但上述情況卻不時發生！本港網絡近日瘋傳1張照片，顯示有女子於麥當勞享用疑似兩餸飯的飯盒，而餐桌上卻未見有任何麥當勞食品或飲料，有同場食客看不過眼於是拍照放上網公審。相片及後被不斷轉載，惹來網民兩極討論。



有批評女子行為不當，「餐廳不准攜帶外來食物係常識吧」、「麥記已經好平」、「10蚊8蚊買杯中可樂放枱面，扮吓嘢都無咁難睇」。不過有人就覺得「有頭髮邊個想做癩痢」，又指只要在不影響他人情況下，勸籲可多加體諒，「世道難辛，每人都不容易，包容些 」、「搵食啫，佢無滋擾到你就算」、「有時香港搵張櫈坐吓真係好難」、「如果非繁忙時間大把位我覺得沒所謂」。有人則建議可以最少買1杯飲品，「話晒叫做有幫襯」。



有女子於麥當勞進食兩餸飯飯盒，惹來同場食客拍照公審，掀網民兩極討論。（示意圖／資料圖片）

女子公然於麥當勞食兩餸飯飯盒

網上流傳的照片可見，當時1名女子戴上耳機，坐於麥當勞座位享用疑似兩餸飯的飯盒，桌上還擺放1瓶樽裝飲料，若然仔細留意，餐桌上未見有任何麥當勞的食品或飲品，即是說女子很可能在沒有「幫襯」情況下，霸佔店內的座位去進食外帶食物。

上傳照片者加以形容，「匿喺麥當勞角落，鬼祟食兩餸飯」。雖然目測店內人流未算多，但在快餐店內進食外帶食品，有同場食客看不過眼，遂拍照放到網上公審。

１名女子於麥當勞座位享用飯盒，旁邊放有樽裝飲品，但桌上卻未見有任何麥當勞的任品或飲品。（網上圖片）

網民批行為過份：人哋打開門口做生意都要成本

照片曝光後，隨即惹來網民兩極討論。有人就批評女子行為不當，「一句話：自私」、「餐廳不准攜帶外來食物係常識吧」、「人哋打開門口做生意都要成本，賺得唔夠就要加價，到時咪又係害到大家」、「人哋都要交租，你食兩餸飯（去）公園食啦」、「個個都（似）你咁樣帶嘢入去食，食完就走，你開呀食府」、「麥記已經好平」、「10蚊8蚊買杯中可樂放枱面，扮吓嘢都無咁難睇」、「兩餸飯咁好做其中一個原因就係節省咗堂食成本，買兩餸飯嘅人去麥記食，即係免咗堂食個費用，但就享用堂食嘅服務，將個成本轉移去麥記」。

有人勸體諒：有頭髮邊個想做癩痢？

惟有人則勸籲多加體諒，認為「有頭髮邊個想做癩痢？」，「未經他人苦，莫勸他人善」、「有時香港搵張櫈坐吓真係好難」、「搵食啫，佢無滋擾到你就算」、「邊個唔想（喺）5星級酒店坐得舒舒服服食飯」、「係唔恰當，但人有苦衷，唔太離譜就畀條路人行吓」、「如果非繁忙時間大把位我覺得沒所謂」、「外面天寒地凍，算啦」、「有唔少（兩餸飯店舖）只有外賣，又或者只得幾個位，想堂食都無辦法」，又批評拍照公審人士「小事化大」，「如果對人客的行為不滿，可以告知餐廳職員，沒有必要放上網公審」。

另外，有人則指「一人行一步」，建議最少在店內購買1杯飲料，讓店方也有生意，才能持續發展。

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