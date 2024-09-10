去麥當勞食三餸飯？阿叔霸2座位再歎啤酒片瘋傳　網民1原因勸體諒

近年兩餸飯、三餸飯因價錢相宜，成為不少人「慳錢」選擇！日前有網民在社交平台發文，指在荃灣一間麥當勞看見1名男子公然進食三餸飯，兼外帶啤酒入內享用，看不過眼於是貼圖公審對方。



帖文掀起網民熱議，有人批評男子行為不當，「個個攞啲外來食物入去食，咁啲客咪無晒位囉」、「如果我係開舖做生意，我都唔想我啲資源俾你咁用，個個好似佢咁我食X啦」；不過有人覺得「有頭髮邊個想做癩痢」，又奉勸樓主多加體諒，「睇個款唔係遊客，屋企好舒服嘅你估佢想嚟？」、「佢坐喺角落位，仲要墊好晒枱，耷低頭係咁食」、「草根階層想食餐安樂飯，咪搞人啦」。



有大叔被公審攜帶三餸飯，以及啤酒到麥當勞開餐。（FB「全港店舖消息(開張執笠)關注組」影片截圖）

在麥當勞食三餸飯兼飲啤酒

該網民在facebook群組「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」發帖，稱於9月7日（周六）在荃灣街市附近的麥當勞，目睹有大叔在完全沒有「幫襯」情況下，攜帶三餸飯以及啤酒到店內用餐。

從該網民上傳的2條影片以及相片可見，該中年男子坐於靠窗邊看街景位置，以背囊霸佔1個座位，他自己則坐在旁邊位置。他先以報紙墊枱，餐檯上擺放2罐啤酒、2個發泡膠外賣盒，分別盛載白飯和飯餸、以及疑似2包香煙。片段目測當時店內用餐客人不算多，仍有其他座位，不過男子攜帶外來食物進入麥當勞行為就引來樓主不滿，故被貼圖公審。

帖文掀起網民兩派看法，有人批評片中男子行為不當，「個個攞啲外來食物入去食，咁啲客咪無晒位囉，不知所謂」、「麥記已係Cheap（便宜）到29蚊（1個）餐，甚至十零蚊一個包，人家真金白銀租地方做生意，個個喺佢個場食外面嘅食物無幫襯，咁麥記索性做外賣啦」、「如果我係開舖做生意，我都唔想我啲資源俾你咁用，個個好似佢咁我食X啦」、「應該要有低消（最低消費）」，又指出麥當勞並無領取酒牌，「唔可以喺入面飲酒」。

網民奉勸：睇開啲啦

惟有人反斥樓主多事，認為男子未有影響其他客人，可「隻眼開隻眼閉」，「睇開啲啦」、「睇個款唔係遊客，屋企好舒服嘅你估佢想嚟？」、「佢坐喺角落位，仲要墊好晒枱，耷低頭係咁食」、「草根階層想食餐安樂飯，咪搞人啦」、「無阻到你咪算囉」、「M記都未出聲！你扮咩正義X啫？」。

有留言則奉勸樓主多加體諒和包容，「M記本來就係畀社會基層市民食嘢嘅地方」、「這位大叔應該唔係慣犯，仲見佢食得好快」、「做人唔使下下都咁有原則規矩，多點包容」、「如果食完即走，自己執返啲垃圾我覺得可以接受，好過啲買杯嘢飲或者連嘢都無買，又成日霸住（座位）嘅人」。

（facebook「全港店舖消息(開張/執笠)關注組」）