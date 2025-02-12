內地夫妻大鬧香港航空影片瘋傳！1原因打罵空姐撞乘客罵：垃圾人

父母在孩子面前應該做個好榜樣，克制情緒不應作出不當行為！內地社交平台小紅書瘋傳1段影片，指香港航空一班由巴厘島飛香港航班上，有一對帶着2名小孩的內地夫妻，因不滿空姐提醒放好手袋，非但大罵空姐，更出手傷人。事件引發其他乘客不滿，夫妻竟罵其他乘客是「垃圾人」。惟事件未結束，下飛機時，該對夫妻不滿前面乘客走得慢，大吵大鬧，更故意衝撞乘客釀成爭執，行為令人不齒。



網民看過影片鬧爆該對夫婦行為離譜，「丟國人的臉」、「遇見這樣的同胞真的很無語」、「航空公司應該blacklist他們，以免將來很大機會因為他們而delay或折返」。香港航空回覆《香港01》表示，根據香港航空《一般運載條件（乘客和行李）》規定，香港航空已對相關乘客採取相應行動。



內地社交平台小紅書流傳1段影片，指香港航空一班由巴厘島飛香港航班上，有一對帶着2名小孩的夫妻大吵大鬧，紅圈為涉事男子。（影片截圖）

夫妻大鬧香港航空 怒罵兼打空姐

有女生於小紅書以「寶媽香港航空機鬧」為題發布影片講述事件。事發2月7日（星期五），樓主表示，當時有一對夫婦帶着2名小孩，乘搭從巴厘島飛香港HX706航班，起飛前安全檢查時，空姐提醒女子把手袋放好，惟女子突然「發爛渣」，她一下就尖叫就以普通話說「我就要放這裏，誰也不許碰我（女子）的包（手袋）」，更大罵空姐把她叫醒，聲言「（手袋）想放哪就放哪」。

樓主指，之後幾名空姐前來一同處理，該女子像「瘋了一樣」出手打一開始提醒她的空姐，「打回去說被拍了肩膀」；附近乘客開始不滿她們行為，男方竟罵附近其他乘客是「垃圾人」，並說「不針對任何人、不要對號入座」，態度相當囂張。

內地社交平台小紅書流傳1段影片，指香港航空一班由巴厘島飛香港航班上，有一對帶着2名小孩的夫妻（紅圈者）大鬧。（影片截圖）

嫌乘客行得慢作出衝撞

不過事件仍未結束，下飛機時女子嫌前面乘客走得慢，大吵大鬧，更在廊橋衝撞一對情侶，又再引起爭執，「在廊橋時我親眼看見她沖上去故意衝撞那對情侶，然後雙方發生爭執，老公又沖上來嚷嚷着要打架。這還帶兩孩子呢，真是為這兩個孩子的未來擔憂」。

下飛機時女子（紅圈者）嫌前面乘客走得慢，大吵大鬧，更在廊橋衝撞一對情侶，引起爭執。（影片截圖）

男子（紅圈者）多次衝前作狀揮拳，又爆粗罵「X你媽的」。（影片截圖）

男子（紅圈者）多次衝前作狀揮拳，又爆粗罵「X你媽的」。（影片截圖）

男子（紅圈者）多次衝前作狀揮拳，又爆粗罵「X你媽的」。（影片截圖）

男子（紅圈者）多次衝前作狀揮拳，又爆粗罵「X你媽的」。（影片截圖）

挑釁乘客：X你媽的！

樓主上載的影片拍下夫妻與被撞情侶在廊橋爭執畫面，見到夫妻2人不斷挑釁該對情侶，男子更多次衝前作狀揮拳，又爆粗罵「X你媽的」，有人在場勸止「算了算了」。影片最後見到該對夫妻漸漸步遠，但女子不時回頭目露凶光。

女子（紅圈者）亦作出挑釁，而且目露兇光。（影片截圖）

女子（紅圈者）亦作出挑釁，而且目露兇光。（影片截圖）

該對夫妻（紅圈者）漸漸步遠，但女子不時回頭目露凶光。（影片截圖）

網民批：丟國人的臉

影片引來網民熱議，紛紛鬧爆該對夫婦行為離譜，「丟國人的臉」、「遇見這樣的同胞真的很無語」、「航空公司應該blacklist他們，以免將來很大機會因為他們而delay或折返」、「報警處理吧，很恐怖啊這種人」。