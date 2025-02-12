金巴幼童嘈吵　內地女斥無家教掀罵戰　港爸嗆：歧視帶細路出街？

網上不時出現關於小朋友嘈吵、沒公德心罵戰，近日網上流傳1段影片，一家五口帶着3名幼童的港人家庭，於港珠澳大橋穿梭巴士站與2名內地女子爭吵。事緣2名年約1歲的幼童乘搭金巴時被指嘈吵，內地女勸說在公共場所要保持安靜，其間因指罵港爸「無家教」，因而「辣㷫」港爸，雙方下車後繼續爭吵至少5分鐘。



港爸港媽事後發文強調，子女在車上只是大叫了數分鐘，他們一直有控制和勸說，不滿內地女未了解清楚就指責，「有邊個父母想自己小朋友影響到其他人，但亦唔係話撳個掣，佢哋就可以即刻收聲」。



網民分成兩派，有人認為「明知年齡細嘅小朋友唔嘈係有難度，車上其他人無義務去遷就！」；支持港爸港媽的人則建議乘客多包容體諒，「重點是父母已經有在盡力控制，難道真的有小朋友就不能出街嗎？」。不過，許多網民留意到成年人爭吵期間，3名幼童卻十分安靜，形容他們「好乖」、「見慣大場面」。



近日網上流傳一段影片，一家五口帶着3名幼童的港人家庭，於港珠澳大橋穿梭巴士站與兩名內地女子爭吵。（「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

港爸：子女一歲難控制 內地女：公共場合不能吵

有香港網民從小紅書轉載一段5分鐘影片至fb群組「香港突發事故報料區及討論區」，稱因小朋友嘈吵尖叫而發生口角。影片中聽到拍片女子操普通話，身旁有名操不純正廣東話口音女子，與一家五口在巴士站爭吵。

片初普通話女指出，「這是中國」，抱着女童的港爸用普通話反問「中國又怎麼樣呀？」，普通話女說「那就講普通話呀！」。然後，廣東話女表示在金巴上有勸說小朋友「唔好嘈」，港爸指出，「喂，你控唔控制到呢兩個啊？控制下先」，強調女兒、兒子只是1歲，難以控制，廣東話女建議「咁你可以同佢玩呀嘛」，港爸反問「玩？點玩呀？」，又說「你有錢呢，有錢其實你可以搭嗰啲兩地牌（包車）㗎嘛」，廣東話女反駁「你都可以呀，點解我要坐啫，你咪歧視我哋大陸人咩」。

港爸指出，女兒、兒子只是1歲，難以控制，「喂，你控唔控制到呢2個啊？控制下先」。（「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

港爸問「搭車係咪一定唔可以嘈嘅先」，廣東話女指出「肯定唔可以囉，公共場合呀嘛」，又不滿剛在金巴上港爸叫她們「你哋返大陸啦」，質疑：「哇，呢啲唔係歧視係咩呀？」港爸否認歧視，反問「你唔係歧視我帶小朋友出街咩？係邊個歧視邊個先呢？我帶細路仔出街就有問題，小朋友係咪唔應該出街呀？質係佢哋唔可以講嘢嘅」，又說「我同佢哋3個一齊去泰國一樣係咁，冇問題」。

港爸不滿被指「無家教」

廣東話女表示，「你唔好手指指啦，咁冇素質，好嘛」，港爸邊挑釁地指來指去，邊說「我就係鍾意指呀，點呀？」，廣東話女表示「你唔好行咁埋啦，你咁大隻，你蝦我呀？」，港爸反擊「我點會蝦你啊，你蝦我帶3個小朋友呀，你蝦我先咋喎，邊X個話我無家教呀？搞返清楚件事先」。

廣東話女表示，「你唔好手指指啦，咁冇素質，好嘛」，港爸邊挑釁地指來指去，邊說「我就係鍾意指呀，點呀？」。（「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

普通話女：要先保持安靜

普通話女說教道：「要先保持安靜，這是公共場合最基本的素質。」港媽此時沉不住氣，大聲說「你去控制一個1歲嘅小朋友，你去控制下，可唔可以控制到」，普通話女建議「那你們可以包車」，港媽憤怒地大喝一聲：「我而家揞住佢把口啦，你仲想我哋點呀！你講呀！」廣東話女說，她們一句也沒罵過，在車上是禮貌勸說。

港爸：我已經忍咗你3次㗎啦！

港爸反指普通話女先挑釁批評他沒家教，「如果佢唔係罵3次，我係唔會出聲，我話畀你聽，我已經忍咗你3次㗎啦！」，又將矛頭轉向廣東話女「你點樣控制呢2個小朋友呀？你教我呀……歧視，我歧你X母呀歧，邊X個鬧我先呀？佢（普通話女）唔鬧我兩個細，我點會鬧佢呀……佢鬧我在先，我先鬧佢，你喺度搭嗲，關你X事呀！」

港媽憤怒地大喝一聲：「我依家揞住佢把口啦，你仲想我哋點呀！你講呀！」（「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

內地女：致電金巴投訴 港爸：過關搵警察

普通話女此時勸交「不要吵啦！」，港爸提議先過關再說，普通話女稱「沒空」及會致電金巴投訴，港爸說過關後要報警找警察處理，「你投訴金巴有什麼用啊」，聽到普通話女稱要查閉路電視畫面後，說「調調調，慢慢調」，影片就此完結。在罵戰期間，3名幼童十分安靜，一言不發，其表現受到網民關注，形容他們「見慣大場面」。

港爸反指普通話女先挑釁批評他沒家教，「如果佢唔係鬧3次，我係唔會出聲，我話畀你聽，我已經忍咗你3次㗎啦」。（「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

港爸媽：車上有控制小朋友 強調非放養

事件於網上發酵，涉事港爸港媽於小紅書發文講述事件經過，指出2名子女在車上只是大叫了數分鐘，其間一直有嘗試控制，「我已經嘗試揞住佢哋個嘴，不斷叫佢哋唔好大叫，不斷提醒佢哋唔好再叫，又氹佢哋，抱住佢哋」，由於他們一家坐在車尾，兩名內地女子坐車頭，不滿內地女沒扭頭看向車尾，沒留意到他們有控制和勸說過小朋友就指責。

港爸港媽於帖文寫道：「我哋知成程車叫會好影響人，已經準備咗零食、玩具，但有時佢哋有時突然要喊、要叫，真係唔係咁容易控制！亦唔可能喺1分鐘內可以收到聲……有邊個父母想自己小朋友影響到其他人，但亦唔係話撳個掣，佢哋就可以即刻收聲……有時你越唔想佢哋叫，佢哋就係要叫。」港爸媽指出，對方可以找巴士公司查閉路電視畫面，查證有否控制小朋友，強調「我哋亦唔係放養小朋友，我哋絕對係有控制小朋友不當行為」。

港爸港媽事後發文強調子女在車上只是大叫了數分鐘，他們一直有控制和勸說，不滿內地女未了解清楚就指責。（小紅書截圖）

港爸港媽事後發文強調子女在車上只是大叫了數分鐘，他們一直有控制和勸說，不滿內地女未了解清楚就指責。（小紅書截圖）

港爸港媽反拍兩名內地女子。（小紅書影片截圖）

網民：其他乘客無義務去遷就 VS 父母已盡力控制

事件引來網民熱議，批評港爸港媽的一方指出，「小朋友忍不住大喊大叫，你就不應該帶他們坐交通工具，要麼打車、要麼開車、要麼扔在家」、「其實叫足幾分鐘都好嘈，一家人搭的士其實唔貴」、「明知年齡細嘅小朋友唔嘈係有難度，車上其他人無義務去遷就！」、「影響到成車人要即刻落車啦，又抱又氹係咩教育方式」。

支持的一方表示，「小朋友很多時候都容易出狀況，可能是不舒服，扭眼瞓，或者在陌生的環境感到緊張，真的沒有那麼容易控制的，重點是父母已經有在盡力控制，難道真的有小朋友就不能出街嗎？只是幾分鐘，大家互相包容一下」、「我覺得而家啲亞洲社會對小朋友太苛刻，如果見到父母有控制佢哋，我覺得冇咩問題」、「無湊過細路仔嘅真係理解唔到，其實真係好無奈」。