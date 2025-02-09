鐵路普通話夫婦抱起BB逼讓座：沒素質！　女乘客神回應反擊獲激讚

乘搭鐵路不應強迫他人讓座。網絡瘋傳多段影片，台灣高雄輕軌鐵路有一對說普通話的夫妻，因讓座問題與1位女乘客爭執。事緣丈夫抱起嬰兒車裏的嬰兒，大數車廂裏其他乘客「沒有愛心不會讓座」；女乘客提醒「寶寶可以放在推車裏」，結果夫妻2人激動狂罵，「妳是在教育我嗎？」、「妳有素質嗎？」、「真的是為妳蒙羞」；被問到是否來自中國內地（下稱內地），2人怒氣更盛，反駁「歧視內地人啊？內地人比妳有素質的多的是！」。



影片引起網民爭議，有網民支持女乘客做法「完美」，批評這對夫妻離譜無恥。不過也有網民認為女乘客應有同理心。事件持續發酵，夫妻一方事後在社交平台發文回應，但繼續被指摘，更遭挖出多宗「黑歷史」。



網絡瘋傳多段影片，台灣高雄輕軌鐵路有一對說普通話的夫妻，因讓座問題與1位女乘客爭執。（影片截圖）

普通話夫婦抱起嬰兒要求讓座：沒有愛心

綜合台灣媒體報道，事發2月7日（星期五）下午2時許，涉事女乘客指出，當天這對夫妻在駁二藝術特區乘搭輕軌鐵路列車，看似是要到旅運中心的冬日遊樂園，車程約10分鐘；惟列車到達真愛碼頭站時，說話很大聲的丈夫突然抱起嬰兒車裏的嬰兒，開始數落車廂裏的人「沒有愛心不會讓座」。

涉事女乘客指出，說話很大聲的丈夫突然抱起嬰兒車裏的嬰兒，開始數落車廂裏的人「沒有愛心不會讓座」。（影片截圖）

事主指，因為這對夫妻站在她前面，所以她「好心提醒」對方「寶寶可以放在推車裏」，沒想到對方「爆炸了」，指着她大罵，「說我有什麼資格教育他，憑什麼嘴他」。

女乘客回擊：寶寶可以放在推車裏

影片見到，身型粗獷、戴眼鏡的丈夫，左手抱着嬰兒，右手則大動作揮動，怒斥女乘客，「把他（嬰兒）放在車子裏面？我都沒有跟妳講啊，我沒有跟妳講讓妳讓位啊，妳來教育我？我抱着寶寶……」；妻子亦揶揄女乘客：「什麼嚇死妳？妳好會裝啊！」。女乘客回應「寶寶有推車啊」，夫妻2人隨即同聲反駁：「然後呢？妳有素質嗎？什麼是你（夫妻）沒有素質？」

身型粗獷、戴眼鏡的丈夫，左手抱着嬰兒，右手則大動作揮動，怒斥女乘客。（影片截圖）

妻子批評女乘客沒有素質。（影片截圖）

身型粗獷、戴眼鏡的丈夫，左手抱着嬰兒，右手則大動作揮動，怒斥女乘客。（影片截圖）

身型粗獷、戴眼鏡的丈夫，左手抱着嬰兒，右手則大動作揮動，怒斥女乘客。（影片截圖）

雙方爭吵中，當事人詢問「你是內地來的嗎？」，結果夫妻聞言相當激動，其中丈夫不斷使用台語罵女乘客，又稱自己是「新加坡人」，「我新加坡來嘅話，素質都好過妳啦！睇唔起新加坡人啊？睇唔起廣東人啊？睇唔起香港人啊？妳最勁啦！真的是為妳蒙羞，作為台灣人」；妻子則連珠發炮：「內地又怎樣？歧視內地人啊？內地人比妳有素質的多的是！台灣人又怎麼樣？」

妻子連珠發炮：「內地又怎樣？歧視內地人啊？內地人比妳有素質的多的是！台灣人又怎麼樣？」（影片截圖）

內地妻指摘女乘客：歧視內地人啊？

另1段影片見到，丈夫批評女乘客：「妳不讓就算了，妳是在教育我嗎？我不需要聽妳的教育。我都沒有教育妳，妳來教育我？」爭執中，站在夫妻旁邊的女兒伸手嘗試讓爸爸停止但不果。

丈夫持續大聲斥責女乘客。（影片截圖）

站在夫妻旁邊的女兒伸手嘗試讓爸爸停止但不果。（影片截圖）

網民批夫妻無恥

影片引來網民熱議，不少人支持女乘客做法「完美」，批評這對夫妻離譜無恥，「整段影片最讓我印象深刻的，大概就是這位小女生試圖伸手要讓他爸爸冷靜下來」、「沒素質就是沒素質」、「想要別人讓座，,硬要抱起小孩情勒全車人，被咆哮的小姐感覺就是提醒你可以把小孩放在嬰兒車內，覺得這樣就被教育，是有多敏感？」、「這對夫妻真的超級可怕」、「實放推車就好，要求別人讓就是一種道德綁架吧 」、「好好笑，要人家讓座不會好好請求嗎？有需求就開口，坐的人沒有義務讓座」、「讓座是美德但不是必須」。

不過也有網民認為女乘客應有同理心，應該讓位給抱小孩的人。事件持續發酵，雙方都有在社交平台發文回應，其中女乘客指，「同理心應該是建構在安全的基礎上，所以擁擠的車廂內，再兩站（約6分鐘）就要下車的家庭，嬰兒妥善放在推車，方能安全無虞下車的才是同理心」，又說「自己不夠完整妥當之處，我會道歉；但不該受的屈辱與攻擊，我也是不會吞的」。

丈夫事後回應，稱對事件感到「相當傷感」。（影片截圖）

丈夫：對事件「相當傷感」 被揭更多「黑歷史」

夫妻中的丈夫也在Threads回應，稱自己是「台灣人」，對事件感到「相當傷感」。他解釋，當天因為小朋友上下車不方便，才帶家人搭輕軌鐵路列車，以為會有人讓座，加上輕軌十分混亂，孩子不願意坐開始哭泣，加上其妻子因為內地人身份，到台灣後多次受指摘酸言酸語，他們才會「失望地說了抱怨的話」。

不過，丈夫說法網民並不「買單」，更發現這對夫妻原來是「鬧事慣犯」，當中妻子因為曾在百貨公司微風南山大鬧，要警方到場上手扣；丈夫則在好市多門口大聲嘶吼，引起顧客圍觀。

高雄捷運回應事件表示，法規無強制規定要讓座，民眾可以自行決定；若發生糾紛，民眾可以透過車內對講機向司機員反映情況，避免衝突進一步擴大。