港鐵報錯站！到達啟德顯示屏見鑽石山　乘客批誤導　港鐵這樣回應

乘搭港鐵一不留神，隨時出錯站！港鐵列車顯示屏近日出現報錯站事件，有乘客乘搭屯馬線往烏溪沙方向時，當列車到達啟德站，車廂內的顯示屏卻顯示為鑽石山站。該乘客將影片於網上發布，批評「呃咗幾多人出站」，影片中更聽到有乘客無奈道「出錯咗添」。



港鐵回覆香港01查詢表示，翻查紀錄，2月12日下午約4時40分，一列往烏溪沙方向的屯馬線列車行駛至鑽石山站時，車長留意到列車的動態路線圖系統運作有誤，隨即重設系統，使其運作恢復正常。



港鐵列車近日出現顯示屏報錯站事件，有乘客乘搭屯馬線往烏溪沙方向時，當列車到達啟德站，報站顯示屏卻顯示為鑽石山站。（Threads影片截圖）

港鐵列車顯示屏報站出錯 到達啟德顯示鑽石山

發現報站顯示屏出錯的港男於Threads發文及分享１段13秒長影片，不滿道「X，寫鑽石山出咗去變啟德，呃咗幾多人出站」。影片可見，顯示屏先顯示列車正往烏溪沙方向行駛，並已到達鑽石山站，隨後再放大「鑽石山」字眼，提醒到站乘客下車。

港鐵列車近日出現顯示屏報錯站事件，有乘客乘搭屯馬線往烏溪沙方向時，當列車到達啟德站，報站顯示屏卻顯示為鑽石山站。（Threads影片截圖）

惟當車門打開後，聽到有乘客說了聲「出錯咗添」，而月台牆身顏色亦非鑽石山站的灰黑色，而是橙色。港男為證明報站出錯，於是下車尋找牆身貼有的站名，確認此站是「啟德」站。根據路線及方向，鑽石山是啟德的下一個站。

當車門打開後，聽到有乘客說了聲「出錯咗添」。（Threads影片截圖）

月台牆身顏色亦非鑽石山站的灰黑色，而是橙色。（Threads影片截圖）

港男為證明報站出錯，於是下車尋找牆身貼有的站名，確認此站是「啟德」站。（Threads影片截圖）

網民：報站跟次序 亂咗會一直錯落去

有網民留言批評，「垃圾系統」、「又時空錯亂」、「編寫程式員是有心定無意」，有人建議投訴，「有無投訴呀，同站員投訴落錯車搞到自己遲到」。

港鐵每個站採用不同顏色設計是一大特色，乘客除了憑站名，亦可根據顏色辨認，有網民質疑，「搭咁耐車，認唔到鑽石山？」。有網民指出，屯馬線全線通車只有數年，不排除有乘客仍未熟悉而出錯站，而且亦會有乘客不是該區居民，少機會乘搭屯馬線，或會被顯示屏誤導，「TML（屯馬線）都只係開咗around （大約）3~4年，同埋通車嗰陣已經有display（顯示器）顯示」，亦有人說「港鐵嘅報站系統係跟次序嘅，亂咗順序嘅話就會一直錯落去」。

鑽石山站月台牆身主調是灰黑色。（資料圖片）

啟德站月台牆身主調是橙色。（資料圖片）

網民：港鐵間唔中都會錯

有網民分享港鐵不時有出錯情況，「搭得mtr多表示，間唔中都會錯」、「港島綫都中過招」、「最近留意到，兩邊月台顯示班次的電視機，時間係可以唔一樣，可以差兩三分鐘，趕時間的話真係俾佢玩死」、「試過荔景入錯月台要行勁遠轉車」。

港鐵：駛至鑽石山站已即時更正

港鐵回覆《香港01》查詢表示，翻查紀錄，2月12日下午約4時40分，一列往烏溪沙方向的屯馬線列車行駛至鑽石山站時，車長留意到列車的動態路線圖系統運作有誤，隨即重設系統，使其運作恢復正常。車務控制中心其後安排人員上車確保有關系統恢復正常，當晚收車後車廠維修人員亦為相關列車作詳細檢查。