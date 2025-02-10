嘔！港鐵車廂「採礦男」忘我挖鼻孔又握扶手　網民驚呼：接受唔到

保持公共地方乾淨衛生是基本吧！近日有網民乘搭港鐵時，見到車廂中1名男子用左手挖鼻孔，又用該隻手握扶手，衛生情況欠佳，於是拍下影片並上傳到網上。不少網民看完影片都表示「噁心」、「好恐怖」，亦有人分享曾見到有乘客做類似的事。



網民發現港鐵列車上有1名男子疑用左手挖鼻孔，又用該隻手握扶手。（Threads影片截圖）

該名網民在Threads上傳影片及1張照片，並笑言「喺呢度都係建議大家唔好『緊握扶手』你真係唔會知條柱經歷過啲咩遭遇」。

男子閉上雙眼，將食指伸進鼻孔內一陣掏挖。（Threads影片截圖）

男子閉上雙眼，將食指伸進鼻孔內一陣掏挖。（Threads影片截圖）

從該段長約5秒的影片可見，地點為一列開往何文田的港鐵列車，車廂中1名身穿紫色上衣的男子緊靠在扶手旁。只見男子拉低口罩，忘我地用左手拇指及食指搓揉鼻邊，隨後更閉上雙眼，將食指伸進鼻孔內一陣掏挖。雖不能確定照片攝於影片前或後，但可見男子用挖鼻孔的左手握着身前扶手，另並未見其他乘客使用該扶手。

男子用挖鼻孔的左手握着身前扶手。（Threads）

網民斥「核突」

影片引起網民熱議，不少人直呼「噁心」，「好恐怖」、「我接受唔到囉」、「咁多呢啲X街嘅」，亦有人憂慮衛生問題，「我之後戴即棄手套上車」、「即係有時無啦啦病咗好可能係扶咗呢啲扶手」。另有人分享類似經歷，「前幾日先喺地鐵見到有個女人撩完鼻屎揩落張凳度」。

（Threads）